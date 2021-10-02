Birleşik Arap Emirlikleri Sedat Peker'i kısıtladı : Başka hesaplar üzerinden de paylaşım yapamayacak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Sedat Peker’in Twitter hesabından paylaşım yapmasını yasakladıktan sonra yeni bir karar daha aldı. Yapamadığı paylaşımları gazeteci Erk Acarer’in hesabından paylaşan Peker, artık başka hesaplar üzerinden de görüşlerini iletemeyecek.





Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, Dubai yönetimi Sedat Peker’in başka bir kişinin hesabından da tweet atmasını kısıtladığını söyledi. Kendisine “Ülkede güvenlik protokolleri nedeniyle siyasi paylaşımlar yapmaması” gerektiği bildirildi.





Eğer Sedat Peker, paylaşım yaparsa “kendisinin elektronik iletişimden uzak bir yere konulacağı” bilgisi de kendisine verilmiş durumda.





PEKER, SOYLU İÇİN “1 EKİM’DE HEDİYEM OLACAK” SÖZÜ GERÇEKLEŞMEDİ





Peker, 16 Eylül 2021 tarihinde yaptığı paylaşımda 1 Ekim’de tam da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açıldığı gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bir “hediyesi” olacağını söylemişti.





Peker, paylaşımında şu ifadeleri kaydetmişti:





“Benim en sevdiğim hastam Süslü Sülüman, son günlerdeki tavırların doktorun olarak beni çok mutlu etti. Bu yüzden 1 Ekim meclis açılışında sana çok güzel bir hediye hazırladım. Şimdi huzur içinde tatilini yap.”