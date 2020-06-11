Samanyolu Haber /Teknoloji / Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mars hamlesi /11 Haziran 2020 00:22

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mars hamlesi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Kızıl Gezegen Mars'ın atmosferini araştırmak için uzaya bir insansız araç fırlatmaya hazırlandığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Birleşik Arap Emirlikleri ilk Mars misyonu için gün sayıyor. Kızıl gezegenin atmosferini keşfe çıkacak 'Umut' adlı insansız uzay aracı 15 Temmuz'da fırlatılacak.

BAE'nin uzay çalışmalarının hedefinde yeni nesli umutlandırmak olduğunu söyleyen projenin lideri Omran Sharaf, Arap dünyasının bir zamanlar bilginin kaynağı olduğunu gençlere hatırlatmak istediklerini belirtti. Sharaf, bugün mezhep çatışmalarına sahne olan ülkelerde, tarihte farklı din ve ırklardan toplumların bir arada olduğu, kültürel ve bilimsel alanda altın çağın yaşandığını hatırlattı.

Proje menajeri Arap gençlere seslenerek, "Anlaşmazlıkları bir kenara bırakın ve bölgeye odaklanın. Zengin bir tarihe sahipsiniz ve şu an olduğundan çok daha iyi işler çıkarabilirsiniz" dedi.

Uzaya ilk astronotunu geçen yıl yollayan BAE, Dubai'de Mars'ı keşfetmeye yardımcı olacak yapay bir bilim şehri kurmayı, 2117'de ise kızıl gezegende ilk yerleşim birimini inşa etmeyi hedefliyor.

15 Temmuz'da Japonya'nın Tanegashima Uzay Merkezi'nden fırlatılacak olan uzay aracı, Mars'ın atmosfer ısısı, ozon taraması ile oksijen ve hidrojen ölçümleri gibi üç ana gözlem yapacak. 'Umut' adlı roket misyonunu Şubat 2021'de tamamlayacak. Fırlatma planlarda herhangi bir aksilik yaşanması halinde proje iki yıl ertelenmek zorunda kalacak.
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