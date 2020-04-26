Birleşik Krallık’ta 413 kişi daha öldü

Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyon 900 binden fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin ölümüne neden olan corona virüsü nedeniyle Avrupa’da bilanço artıyor.







Birleşik Krallık’ta son 24 saatte corona virüsü nedeniyle 413 kişi hayatını kaybederken, ölü sayısı 20 bin 732’ye yükseldi.





Ülkede 4 bin 463 yeni vakanın tespit edilirken, toplam vaka sayısının 152 bin 840’a ulaştı.Birleşik Krallık’ta bugün 31 Mart tarihinden bu yana korona nedeni ile gerçekleşen en düşük ölüm oranı yaşandı.