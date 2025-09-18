Birleşik Krallık'ın, Fransa'ya iade işlemi ile diken üstünde bekleyiş başladı

İngiltere İçişleri Bakanlığı, “Ağustos ayında küçük botla İngiltere’ye gelen bir erkek bu sabah tarifeli uçuşla sınır dışı edildi” açıklamasını yaptı. Fransız makamları da iadenin gerçekleştiğini teyit ederek, sınır dışı edilen kişinin Hindistan vatandaşı olduğunu bildirdi.



Londra yönetimi, bu adımı “Manş geçişlerini organize eden suç şebekelerini çökertme ve insan acılarından kar elde edenleri durdurma yönünde önemli bir adım” olarak niteledi. Bakanlık, önümüzdeki günlerde yeni uçuşların yapılacağını ve Fransa’dan yasal yolla kabul edilecek ilk göçmenlerin kısa süre içinde İngiltere’ye geleceğini açıkladı.



Temmuz ayında imzalanan ve ağustosta yürürlüğe giren pilot uygulamaya göre İngiltere, güvenli ülke üzerinden geldiği tespit edilen ve sığınma başvurusu kabul edilmeyen göçmenleri Fransa’ya geri gönderebilecek. Buna karşılık Fransa’dan eşit sayıda göçmen, çevrim içi platform üzerinden İngiltere vizesine başvurabilecek. Plan 2026 Haziran ayına kadar sürecek.



Başbakan Keir Starmer, anlaşmayı 2 ay önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile imzalamıştı. Starmer, Manş Denizi’nden yapılan geçişlerin yarattığı siyasi baskıyı hafifletmeye çalışıyor.



Son yıllarda on binlerce göçmen, İngiltere’nin güneydoğu kıyılarına ulaştı. Bu durum kamuoyunda tepkilere yol açarken, Brexit’in öncülerinden Nigel Farage’ın liderliğini yaptığı aşırı sağcı Reform UK Partisi’nin yükselişini de hızlandırdı. Parti bu yılın büyük bölümünde anketlerde önde görünüyor.



Manş Denizi’nden yapılan yolculuklar dünyanın en işlek deniz yollarından biri üzerinde gerçekleşiyor ve sık sık can kayıplarına yol açıyor. Resmî verilere göre bu yıl şimdiye kadar en az 23 kişi yaşamını yitirdi.



İnsan hakları örgütleri, İngiltere’ye küçük botlarla gelen en az 90 kişinin Fransa’ya iade edilmek üzere gözaltında tutulduğunu belirtiyor.