'Birleşme' için yeniden buluşacaklar!

DEVA ve Gelecek Partisi’nin bir süredir devam eden “birleşme” görüşmeleri liderler düzeyinde konuşulacak duruma geldi. Geçtiğimiz hafta iki parti genel başkanı Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan bir araya gelerek ilk görüşmeyi yaptı. İki liderin bugün de yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.







Gazete Duvar'ın Duvar Arkası bölümünde yer alan kulis haberine göre, eşit zeminde, liderler düzeyinde görüşmenin çok önemli olduğuna dikkat çeken parti yetkilileri, “Sürecin daha başındayız. İki parti de olumlu bakıyor. Önemli olan bu isteğin oluşmasıydı. DEVA-Gelecek Partisi birleşmek için masa kurdu ama gidecek daha çok yolu var. Bir ön çalışma yapıldı şimdi liderler konuşacak, anlaşacak. 2 genel başkanın da sistem içinde olacağı bir yeni parti yapılanması konuşuluyor. Siyasette yeni bir merkez oluşturalım istiyoruz. Bölünmüş görüntü nedeniyle AK Parti’den ayrılmayan ya da ayrılıp dışarıda duran birçok siyasetçi için yeni bir çekim merkezi yaratılabilir. Yıl bitmeden bir sonuca ulaşmasını bekliyoruz” diyorlar.





MECLİS'TE GRUP KURULACAK

İki partinin birleşme kararı alması durumunda Meclis’te grup kurulacak. Parti yetkilileri birleşme kararı alınırsa iki partinin bu kararı onaylatacakları kongreleri toplamaları, daha sonra yeni partinin kongresinin yapılması gibi birçok teknik süreç gerektiğini ancak anlaşma sağlanırsa bunların çok kısa süre içinde hayata geçebileceğini söylüyor. Partililer her şey yolunda giderse Meclis’teki bütçe görüşmeleri başlamadan grubun kurulması için uğraş verileceğini kaydediyor.



