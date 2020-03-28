SAMANYOLUHABER- Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, yeni tip Koronavirüs(Covid-19) salgınında kalabalık cezaevlerinde sosyal mesafenin korunmasının imkânsız olduğunu ifade etti.





Bachelet, cezaevlerindeki kalabalığın azalması için hükûmetlere siyasi ve düşünce tutuklularını derhal serbest bırakma çağrısında bulundu.





TAHLİYE İÇİN YARIN ÇOK GEÇ OLABİLİR





Şahsi Twitter hesabında videolu bir mesaj paylaşan Bachelet, cezaevindeki kalabalıkların azaltılması gerektiğini vurguladı.





Bachelet, salgının bakımevleri ve psikiyatri hastanelerinin yanı sıra cezaevlerini ve (göç) geri gönderme merkezlerini vurmaya başladığına dikkati çekti.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti ile müttefiği Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) hazırladığı infaz indirimi taslağı aynen kabul edilirse katiller, tecavüzcüler ve uyuşturucu tacirleri affedilecek.





MASUM ON BİNLERCE AİLE ANKARA'DAN MÜJDELİ BİR HABER BEKLİYOR





Ancak gazeteciden hâkime, öğretmenden polis memuruna, siyasetçiden işadamına kadar on binlerce masum kişi "terör" suçlusu oldukları iddiası ile affın dışında tutuluyor.





İnfaz indiriminde adil olunması gerektiğinin altını çizen eski Yargıtay Başkanı ve ceza hukukunun duayen ismi Prof. Dr. Sami Selçuk dün T24'te yayımlanan makalesinde, "Af, bugün artık gerçekten zorunludur ve arınıp temizlenmenin biricik çaresidir." ifadelerini kullanmıştı.