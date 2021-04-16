Samanyolu Haber /Dünya / Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Libya ile ilgili yeni karar /16 Nisan 2021 23:20

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Libya ile ilgili yeni karar

İç savaşın gölgesinde istikrarlı bir yönetim oluşturulmaya çalışılan Libya ile ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından yeni bir karar alındığı belirtildi.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'ya ateşkesi denetleme mekanizması gönderilmesine yetki veren kararı oy birliğiyle kabul etti. Karara göre, Sirte'de 60 gözlemci konuşlandırılacak. 

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Libya'da kalıcı ateşkesin sağlanması ve ateşkesin denetlenmesine yönelik mekanizma oluşturulması önerisinin kabul görmesinin ardından, BMGK, ateşkes denetleme mekanizmasına yetki veren kararı oy birliğiyle onayladı.

Guterres'in BMGK'ya sunduğu plana göre, belirli güvenlik ve lojistik kriterlerin karşılanmasının ardından Sirte'ye ateşkesi denetlemek için azami 60 gözlemci konuşlandırılacak.

Silahsız ve üniformasız olacak gözlemciler, 5+5 Ortak Askeri Komitesi ile çalışacak.
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