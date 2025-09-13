Samanyolu Haber /Dünya / Birleşmiş Milletler karar verdi: İki devletli çözüm... /13 Eylül 2025 17:09

Birleşmiş Milletler karar verdi: İki devletli çözüm...

BM Genel Kurulu, Filistin sorununda iki devletli çözümün uygulanmasına İlişkin tasarıyı, ABD ve İsrail dahil 10 ülkenin "hayır" oyuna karşılık 142 oyla kabul etti.

SHABER3.COM

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Filistin sorununu görüşmek üzere toplandı. Toplantı, Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi’nin onaylanması için sunulan tasarıya ilişkin oylamaya sahne oldu. Oylama sonucunda, ABD ve İsrail’in de aralarında bulunduğu sadece 10 ülkenin “hayır” oyuna karşı, 142 ülkenin “evet” oyuyla tasarı kabul edildi.

BM Genel Kurulu, Filistin konusunu görüşmek için toplandı. Toplantıda, Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi’nin onaylanması için sunulan tasarıya ilişkin oylama yapıldı.

SADECE 10 HAYIR ÇIKTI

Oylamada, ABD ve İsrail’in de aralarında olduğu 10 ülke “hayır” oyu kullanırken, 142 ülke Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi’ni onaylayan karara “evet” oyu verdi.

Oylamada, 12 ülke çekimser kaldı. Fransa ve Suudi Arabistan tarafından sunulan Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi, Hamas’ın dahil olmadığı bir Filistin Devleti’nin tanınmasını ve İsrail-Filistin çatışmasının barışçıl bir şekilde sona ermesini hedefliyor.
