Samanyolu Haber /Gündem / Birleşmiş Milletler'den açıklama: Can kaybı ikiye katlanabilir /13 Şubat 2023 11:31

Birleşmiş Milletler'den açıklama: Can kaybı ikiye katlanabilir

BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye ve Suriye'deki can kayıplarının 50 bini geçebileceğini söyledi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile beraber Kahramanmaraş'ı ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Sky News'a değerlendirmelerde bulundu. 

BM yetkilisi Griffiths, Türkiye'de 29 bin 605, Suriye'de 3 bin 574 olan ölü sayısının ikiye katlanabileceğini veya 50 binden daha fazla olabileceğini kaydetti. BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths, "Enkazın altına bakmak gerektiğinden kesin bir tahminde bulunmanın zor olduğunu düşünüyorum, ancak can kaybının iki katına veya daha fazlasına çıkacağından eminim" ifadelerini kullandı. 

Birleşmiş Milletler, deprem sonrası Türkiye ve Suriye genelinde en az 870 bin kişinin sıcak yemeğe ihtiyaç duyduğu konusunda uyarıda bulunurken,  sadece Suriye'de 5,3 milyon kadar insan evsiz kalmış olabileceğini kaydetti.
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