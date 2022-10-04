Samanyolu Haber /Gündem / Birleşmiş Milletler'den Angela Merkel'e 'Mülteci Ödülü' /04 Ekim 2022 13:48

Birleşmiş Milletler'den Angela Merkel'e 'Mülteci Ödülü'

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), eski Almanya Başbakanı Angela Merkel’in 2022 UNHCR Nansen Mülteci Ödülü’nün sahibi olduğunu açıkladı. Almanya'da Merkel döneminde, 2015 ve 2016 yıllarında 1.2 milyon mülteci ve sığınma başvurusunun kabul edildiği belirtildi

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UNHCR’den yapılan açıklamada eski Almanya Başbakanı Angela Merkel’in liderliği döneminde; Almanya’nın, Suriye’de savaşın sürdüğü ve başka ülkelerde şiddetin yaşandığı 2015 ve 2016 yıllarında 1.2 milyon mülteci ve sığınma başvurusunu kabul ettiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Merkel’in “sığınmacıları korumak konusundaki kararlığı ve insan hakları, insani prensipler ve uluslararası hukuk için dik duruşunu” övdü. 

Grandi açıklamasında, “Bir milyondan fazla mültecinin kurtulması ve yeninden inşa etmesine yardım ederek Angela Merkel, büyük bir ahlaki ve siyasi cesaret göstermiştir.” İfadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler’in adını Norveçli bilim insanı diplomat Fridtjof Nansen’den alan Mülteciler Ödülü her yıl, mültecileri korumak konusunda üstün adımları olan kişi, grup ya da kurumlara veriliyor.
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