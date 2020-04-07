Birleşmiş Milletler'den vahşi hayvan pazarları yasaklansın çağrısı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Çin’in Wuhan kentindeki bir yabani hayvan pazarından ortaya çıktığı biliniyor. Kısa sürede çok sayıda ülkeye yayılan ve 75 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine neden olan salgın halen kontrol altına alınamadı.





Virüse karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, Birleşmiş Milletler’den (BM) gelecekteki koronavirüs benzeri salgınları önlemek için yabani hayvan pazarlarına uluslararası yasak getirilmesi yönünde çağrı geldi.





BM Biyolojik Çeşitlilik Bölümü Genel Sekreteri Elizabeth Maruma Mrema, insan tüketimi için canlı hayvanların satıldığı pazarların yasaklanmasının yeni salgın hastalıkların yayılmasını önleyebileceğini söyledi. Mrema, bu tür kısıtlamaların sadece doğru koşullarda uygulanması gerektiğini ifade etti.





Guardian'a konuşan Mrema, şunları söyledi:





“Çin'in ve bazı ülkelerin yaptığı gibi canlı hayvan pazarlarını yasaklamak iyi olabilir. Ancak özellikle Afrika'da, düşük gelirli kırsal bölgelerdeki toplulukları, orada yaşayan milyonlarca kişinin geçimini sürdürmek için vahşi hayvanlara bağlı olduğunu da hatırlamalıyız. Bu topluluklar için alternatifler oluşturmadığımız sürece, yakın zamanda bazı türleri çoktan yok olmanın eşiğine getiren yasadışı vahşi hayvan ticaretinin başlaması tehlikesi söz konusu olabilir.”





Çin’de koronavirüsle mücadele kapsamında halkın yabani hayvan yemesi ve yemek amacıyla alıp satması yasaklanmıştı.





?Hayvanlara yardım kuruluşu Humane Society International (HSI), bu yasağın dünya çapında kalıcı bir uygulama haline gelmesi için çağrı yaptı.





HSI Başkanı Jeffrey Flocken, "Vahşi hayvanları yakalamak ve tüketmek, yüz binlerce hayvanın çok fazla acı çekmesine neden olan küresel bir ticaret ve buna, tehlikedeki vahşi hayvan türlerini yok olmanın eşiğine getirecek şekilde satmak da dahil" dedi.





Flocken “Bu ticaret ayrıca mevcut koronavirüs, şiddetli akut solunum sendromu ve ölümcül kuş gribi gibi küresel sağlık krizlerine de yol açabiliyor. Dünyanın her yerinde, özellikle Asya ve Afrika'da yabani hayvan pazarları yaygın ve gelecekte salgınlarının ortaya çıkmasına sebep olabilir” ifadelerini kullandı.





Harvard Üniversitesi'nde Çevresel Sağlık Bölümü'nde araştırma görevlisi Dr. Samuel Myers, şunları söylemişti:





“Diğer hayvanlar, birçoğuna henüz maruz kalmadığımız muazzam bir patojen rezervine sahip. Bir patojen hayvanlardan insanlara geçince hava yoluyla hızla dünyaya yayılma kapasitesine sahip.”





Kovid-19, SARS ve MERS gibi koronavirüslerin yanı sıra HIV ve Ebola salgınlarının da hayvandan insana bulaşarak başladığı düşünülüyor.