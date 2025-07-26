Birleşmiş Milletler'in sitesinde, Türkiye'deki kaçırılmalar ve mağduriyetlerin raporu yayınlandı













Birleşmiş Milletler Global İlişkiler Departmanında danışmanlık statüsü bulunan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın “Kaçırılan Mağdurların Ailelerinin Kız Çocukları ve Kadınlar” hakkında hazırladığı rapor, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sitesinde yayınlandı.Vakıftan yapılan açıklamada “GYV’in, 14 Temmuz 2025 tarihinde Birleşmiş Milletler’in Kaçırılan Mağdurların Ailelerinin (Kadınlar ve Kız Çocukları) yaşadığı mağduriyetler hakkında hazırladığı rapor, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği websitesinde yayınlandı.” ifadeleri kullanıldı.