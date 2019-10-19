Samanyolu Haber /Gündem / Birleşmiş Milletler'in Türkiye kararı ne anlama geliyor ? /19 Ekim 2019 10:50

Birleşmiş Milletler'in Türkiye kararı ne anlama geliyor ?

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Komisyonu'nun eski başkanı, ihraç hâkim Dr. Talip Aydın Erkam Tufan ile 30 dakika programımda Birleşmiş Milletlerin Türkiye'deki haksız tutuklamalarla ilgili verdiği kararı yorumladı.

SHABER3.COM

BM'den bir Bylock kararı dahaBirleşmiş Milletler Haksız Tutuklama Çalışma Grubu Türkiye'deki hukuksuzluklarla ilgili önemli bir karar aöıklamıştı. 

Öncelikle BM Türkiye'de binler kişinin haksız yere tutuklanmasına gerekçe yapılan ByLock uygulamasını kullanmanın haberleşme ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğu, başvuranların bu nedenle tutuklanmalarının Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin 19. maddesine aykırı olduğuna karar verdi.

Peki bu karar ne anlama geliyor Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Komisyonu'nun eski başkanı, ihraç hâkim Dr. Talip Aydın, "Erkam Tufan ile 30 Dakika" programımda  Birleşmiş Milletler kararını yorumladı. 




Birleşmiş Milletler Haksız Tutuklama Çalışma Grubu, Hakim Melike Göksan ve Mehmet Fatih Göksan'ın başvurularını karar bağladı. 

Karar Türkiye'deki haksız şekilde tutuklanan binlerce mağdur için de emsal niteliği taşıyacak tespitler taşıması bakımdan önemli 

Öncelikle BM Türkiye'de binler kişinin haksız yere tutuklanmasına gerekçe yapılan ByLock uygulamasını kullanmanın haberleşme ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğu, başvuranların bu nedenle tutuklanmalarının Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin 19. maddesine aykırı olduğuna karar verdi.

Birleşmiş Milletler ayrıca başvuranların Kategori-V sınıfında (  yani dini inanç, siyasi görüş, ırk, milliyet, cinsiyet gibi farklılıklar nedeniyle sistematik tutuklama uygulaması)   ihlale maruz kaldıklarına hükmetti. 

Birleşmiş Milletler Çalışma Grubu, tutuklama tarihinde başvuruculara, tutuklanmalarına sebep olan olaya ilişkin, olgusal ve spesifik gerekçelerin belirtilmesi gerektiğini ama bunun yapılmadığını, bu nedenle Hükumetin suçlama konusunda şüpheliyi bilgilendirme edimini ihlal ettiğine karar verdi. 

Kararda “Hükumet ayrıca Başvurucuların, ByLock programını kullandıklarına dair iddianın tutuklamayı nasıl ve niçin meşru kılacağına dair hiçbir bilgi sunamamıştır. Bu şartlar altında tutuklama kararı gerekli ve makul sayılamaz. Dolayısıyla, tutuklama kararı; başvurucuların BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 3 ve 9. maddeleri ile, BM Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin 9/1-2 maddelerini ihlal etmiştir. (para. 69)” tespitine yer verildi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Birleşmiş Milletler'in Türkiye kararı ne anlama geliyor ? Sonraki Haber >>

Metroda facia son anda atlatıldı

Metroda facia son anda atlatıldı

Ekrem İmamoğlu isyan etti

Ekrem İmamoğlu isyan etti

Otobüs yolcularını soyalım derken direnişle karşıladı

Otobüs yolcularını soyalım derken direnişle karşıladı

Silindiri yüklerken düşürdüler

Silindiri yüklerken düşürdüler

Binanın çöküş anı kameralarda

Binanın çöküş anı kameralarda

Çöp konteynerini görmeyen kamyon arabalar ezdi

Çöp konteynerini görmeyen kamyon arabalar ezdi

Türkiye neden cihatçılarla hareket ediyor

Türkiye neden cihatçılarla hareket ediyor

Kamboçya’da gözaltına alınan Karaca’nın eşinden çağrı

Kamboçya’da gözaltına alınan Karaca’nın eşinden çağrı

CNN'de sunucu o mektubu okurken...

CNN'de sunucu o mektubu okurken...

“Ben sadece Trump ile görüşürüm.”

“Ben sadece Trump ile görüşürüm.”
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:47:20