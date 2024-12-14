Samanyolu Haber /Dünya / Birlikler toplandı! Rusya Suriye'deki askeri üslerini boşaltıyor /14 Aralık 2024 12:44

Birlikler toplandı! Rusya Suriye'deki askeri üslerini boşaltıyor

Esad yönetiminin devrilmesinin ardından bölgedeki varlığı zayıflayan Rusya Suriye'deki askeri üslerini bir bir boşaltıyor. Ülkeden ayrılmaya hazırlanan Rus birliklerinin Lazkiye'de toplandığı bildirildi.

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Rusya Suriye'deki askeri varlıklarını Lazkiye'deki Tartus askeri üssünde topluyor. ABD medyasında yer alan habere göre, Rus askeri konvoyları dün (13 Aralık) Şam-Humus karayolu üzerinde kuzeye giden Şinşar köyü yakınında görüldü. Araçların arasında daha önce Suriye'nin Deraa ve Şam gibi güney bölgelerinde konuşlanmış tanklar ve zırhlı askeri personel taşıyıcıları da yer aldı.

Rusların askeri konvoylarının Suriye'nin güneyinden kıyı kenti Lazkiye'deki Tartus askeri üssüne doğru çekilmesine ilişkin videolar da sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

SOHR de Rus kuvvetlerinin perşembe günü (12 Aralık) Rakka kırsalındaki Ayn İsa ve Tel el-Saman'daki üslerinden ayrıldığını belirtti. ABD medyasına konuşan bir ABD'li bir yetkiliye göre, bu hafta başında tüm Rus donanma gemileri Suriye'nin Tartus limanından ayrıldı. Suriye'nin orta ve güneyindeki Rus kuvvetleri, Esad yönetiminin düşmesinden önce Şam yakınlarındaki Kudssaya'da toplanmıştı. Rus kuvvetleri, daha sonra Hmeimim hava üssüne ve Tartus limanına çekilmişti.

RUSYA'NIN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

ABD merkezli Maxar Uzak teknolojisi şirketi tarafından yayınlanan uydu görüntülerinde, Rus ordusunun Suriye'deki bir askeri hava üssündeki teçhizatı topladığı görüldü. Dünyanın en büyük kargo uçaklarından biri olan en az iki Antonov An-124'ün, Suriye'nin kıyı Lazkiye kentindeki Hmeimim hava üssünde burun konileri açık halde bekliyor. Görüntülerde ayrıca, Ka-52 saldırı helikopterinin sökülüp muhtemelen nakliye için hazırlandığı ve Suriye kıyılarında seyreden Rus firkateynlerinin de olduğu görüldü.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesinden sonra Rusya'nın askeri üslerinin Suriye’deki akıbeti merak konusu olmuştu. Rusya’nın, askeri üslerini güney Suriye’den çekmesi, üslerini tutmak için yeni hükümetle bir anlaşma müzakere edip edemeyeceğine ilişkin spekülasyonların ortaya atıldığı bir anda gerçekleşti.
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