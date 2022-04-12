Samanyolu Haber /Gündem / Bisiklet yolunda yürüyen vatandaş zincirleme kazaya neden oldu /12 Nisan 2022 12:51

Bisiklet yolunda yürüyen vatandaş zincirleme kazaya neden oldu

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun İzmir etabında akıllara durgunluk veren bir kaza meydana geldi. Bisiklet yolunda yürüyen bir vatandaşa çarpmamak için manevra yapan bisikletçiler zincirleme kaza geçirdi.

Bisiklet yolunda yürüyen vatandaş kazaya neden oldu

İzmir’de gerçekleşen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun ikinci etabında, bisiklet yolunda yürüyen bir kişi kazaya neden oldu. 5 kişinin yaralandığı kaza anı kameralar tarafından kaydedildi.

BİSİKLET PARKURUNDA YÜRÜDÜ
Onlarca bisikletlinin İzmir’de start almasının ardından sporcular için organize edilen parkurda yürüyen bir kişi kazaya neden oldu. Bisiklet yolunun ortasından yürüyen ve isminin Şenol olduğu öğrenilen kişiye bir bisikletli çarptı. Olay anında yol kenarında bulunan görevli de kazaya engel olamadı.

KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI
Ardından gelen üç yarışçının daha karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaşanan kaza sosyal medyaya da yansıdı. Türkiye Bisiklet Federasyonu, 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun (Tour of Türkiye) Selçuk (Efes)-Alaçatı etabında gerçekleşen kazaya karışan sporcu ve vatandaşların taburcu edildiğini açıkladı. Kazaya rağmen uluslararası paydaşların güvenlik konusunda herhangi bir sorun görmediğinin aktarıldığı açıklamada, “TUR’un uluslararası paydaşları, yaşanan bu talihsiz ve üzücü kazaya rağmen, organizasyonda alınan güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde olduğunu belirtmişlerdir” ifadeleri kullanıldı.
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Bisiklet yolunda yürüyen vatandaş kazaya neden oldu

Bisiklet yolunda yürüyen vatandaş kazaya neden oldu

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