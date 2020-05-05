Bisikletli Maymun, çocuk kaçırmaya çalıştı !

Endonezya'da bisiklet üzerinde hızla yol alan bir maymunun küçük bir kız çocuğunu kaçırma girişiminde bulunduğunu gösteren video şaşkınlık yarattı.
Görüntüde bisiklet süren maymun, ileride kucağında bebeği olan bir kadının yanında oturan kız çocuğunu sürükleyerek kaçırmaya çalışıyor.
Çevrede bulunan kişilerin hareketlenmesi üzerinde maymun, yaklaşık 3 metre sürükledikten sonra çocuğu bırakarak kaçıyor.
Endonezya basınına göre olay ülkenin Doğu Java ilinin Surabaya semtinde sokak gösterilerinin yapıldığı sırada yaşandı.