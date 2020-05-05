Samanyolu Haber /Gündem / Bisikletli Maymun, çocuk kaçırmaya çalıştı ! /05 Mayıs 2020 09:48

Bisikletli Maymun, çocuk kaçırmaya çalıştı !

Endonezya'da meydana gelen olayda, sokakta oturan çocuğu kaçırmaya çalışan maymunun görüntüleri saniye saniye kaydedildi.

SHABER3.COM

Endonezya'da bisiklet üzerinde hızla yol alan bir maymunun küçük bir kız çocuğunu kaçırma girişiminde bulunduğunu gösteren video şaşkınlık yarattı.

Görüntüde bisiklet süren maymun, ileride kucağında bebeği olan bir kadının yanında oturan kız çocuğunu sürükleyerek kaçırmaya çalışıyor.

Çevrede bulunan kişilerin hareketlenmesi üzerinde maymun, yaklaşık 3 metre sürükledikten sonra çocuğu bırakarak kaçıyor.

Endonezya basınına göre olay ülkenin Doğu Java ilinin Surabaya semtinde sokak gösterilerinin yapıldığı sırada yaşandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bisikletli Maymun, çocuk kaçırmaya çalıştı ! Sonraki Haber >>

En son kızım 'baba evde ekmek yok' dedi

En son kızım 'baba evde ekmek yok' dedi

Bisikletli maymunun çocuk kaçırma girişimi

Bisikletli maymunun çocuk kaçırma girişimi

Gece yarısı şaşırtan görüntü!

Gece yarısı şaşırtan görüntü!

Tonlarca ağırlığındaki vinç bir anda çöktü

Tonlarca ağırlığındaki vinç bir anda çöktü

Eğitim uçağı düştü

Eğitim uçağı düştü

Fotoğraflarından sonra görüntüleri de ortaya çıktı

Fotoğraflarından sonra görüntüleri de ortaya çıktı

Hatalı sollama felaket getirdi

Hatalı sollama felaket getirdi

Bu kasaba kendi parasını basıyor

Bu kasaba kendi parasını basıyor

Hikayesi yazılmamış basın emekçileri: Temsilciler

Hikayesi yazılmamış basın emekçileri: Temsilciler

‘Sağlık Bakanlığı gerçek vaka sayısını biliyor ama paylaşmıyor’

‘Sağlık Bakanlığı gerçek vaka sayısını biliyor ama paylaşmıyor’
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:08:19