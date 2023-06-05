Samanyolu Haber /Dünya / Bisikletten düşen Belçika Başbakanı hastaneye kaldırıldı /05 Haziran 2023 09:58

Bisikletten düşen Belçika Başbakanı hastaneye kaldırıldı

Evinin yakınında geçirdiği bisiklet kazasında yaralanan Belçika Başbakanı Alexander De Croo hastaneye kaldırıldı.

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Belçika Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü akşamüstü oğluyla başkent Brüksel’e yaklaşık 60 kilometre mesafedeki bir köyde bulunan evinin yakınlarında bisiklete binen Başbakan Alexander De Croo, kaza geçirerek bisikletten düştü.

Kafasını yere çarpan ve kısa bir süre bilincini kaybeden 47 yaşındaki De Croo, yakınlardaki Gent Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada yapılan testlerde Başbakanın durumunun iyi olduğu belirlendi. Hafif yaralanan De Croo, birkaç saat sonra hastaneden taburcu edildi.

Başbakan De Croo’nun pazar gününü dinlenerek geçireceği, kazanın gelecek haftaki programını etkilemeyeceği açıklandı.
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