Bişkek’teki Türkiye Büyükelçiliği’nin önünde basın açıklaması

Kırgızistan’da kaçırılan Sapat Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İnandı’nın bulunması için başlatılan eylemler 6’ıncı gününe girdi. Orhan İnandı’nın eşi Reyhan inandı ve avukatları Taalaygul Toktakunova saat 14.00’te Bişkek’teki Türk Büyükelçiliğinin önünde bir açıklama yaptı.
“23 ÜLKEDEN 90 TÜRK VATANDAŞI KAÇIRILDI”
Eşinden bir haftadır haber alamadıklarını söyleyen Reyhan İnandı, “Burada toplanmamızın nedeni, Sapat Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İnandı’nın kaçırılması ve 1 haftaya yakın bir süredir haber alamıyor olmamız. Eşim Orhan İnandı beyin elçilik binası içinde zorla alıkonulduğuna dair bir bilgiye ulaştık. Türkiye şu ana kadar aynı şekilde 23 ülkeden 90 Türk vatandaşını kaçırdı. Kaçırdığı kişileri haksız ve hukuksuz bir şekilde hapse atıyor ve işkence ediyorlar.” dedi.
“SAPAT EĞTİM KURUMLARI TAKDİR EDİLEN BİR KURUMDUR”
İnandı, “Orhan beyle birlikte 26 yıldır Kırgızistan’da huzurlu bir şekilde yaşadık. Sapat Eğitim Kurumları ülkede halkı tarafından bilinen ve faaliyetleri herkes tarafından takdir edilen bir kurumdur. Bu kurumlar Kırgız neslini yetiştiriyor. Kırgız halkı her fırsatta Orhan beyden ve faaliyetlerinden memnun olduklarını dile getirmişlerdir. Orhan bey Kırgız halkının gönlünü kazanmış biridir. Kaçırıldığı günden beri durumu öğrenmek ve yardımcı olmak için arayan çok kişi oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
İnandı ailesinin avukatı: Bu sabah bir sağlık görevlisi Türk elçiliğine girdi
Diğer yandan Orhan İnandı’nın Bişkek’teki Türk Büyükelçiliği’nde zorla alıkonulduğunu söyleyen Reyhan İnandı’nın açıklamasından sonra elçilik binasına bu sabah bir sağlık görevlisi girdi.
Pazar sabahı hiçbir resmi görevlinin çalışmadığı elçilik binasına bir sağlık görevlisi geldi. İnandı ailesinin avukatı Taalaygul Toktakunova bu gelişmeyi bir fotoğrafla birlikte Facebook sayfasından duyurdu.
“SAĞLIĞI YERİNDE OLMAYABİLİR”
Taalaygul Toktakunova’nın açıklaması şöyle:
“Reyhan inandı, eşi Orhan İnandı’nın Türk Büyükelçiliğinde zorla alıkonulduğu bilgisine ulaştığı açıklamasından birkaç saat sonra onu teyit eden bir gelişme yaşandı. Pazar günü bir sağlık görevlisi büyükelçilik binasına giriş yaptı. Bu gelişme çaresiz aile için umuttur. Bu, onun hayatta olduğunu gösteriyor, ancak sağlığı yerinde olmayabilir. Şu ana kadar Reyhan İnandı’nın açıklamasının ardından şu ana kadar bilgi almak veya soru sormak irtibata geçem hiç kimse yok. Malum bugün pazar, polis ve yetkililer dinleniyor olsa gerek.”