Bişkek’teki Türkiye Büyükelçiliği’nin önünde basın açıklaması

Kırgızistan’da kaçırılan Sapat Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İnandı’nın bulunması için başlatılan eylemler 6’ıncı gününe girdi. Orhan İnandı’nın eşi Reyhan inandı ve avukatları Taalaygul Toktakunova saat 14.00’te Bişkek’teki Türk Büyükelçiliğinin önünde bir açıklama yaptı.





“23 ÜLKEDEN 90 TÜRK VATANDAŞI KAÇIRILDI”

Eşinden bir haftadır haber alamadıklarını söyleyen Reyhan İnandı, “Burada toplanmamızın nedeni, Sapat Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İnandı’nın kaçırılması ve 1 haftaya yakın bir süredir haber alamıyor olmamız. Eşim Orhan İnandı beyin elçilik binası içinde zorla alıkonulduğuna dair bir bilgiye ulaştık. Türkiye şu ana kadar aynı şekilde 23 ülkeden 90 Türk vatandaşını kaçırdı. Kaçırdığı kişileri haksız ve hukuksuz bir şekilde hapse atıyor ve işkence ediyorlar.” dedi.





“SAPAT EĞTİM KURUMLARI TAKDİR EDİLEN BİR KURUMDUR”

İnandı, “Orhan beyle birlikte 26 yıldır Kırgızistan’da huzurlu bir şekilde yaşadık. Sapat Eğitim Kurumları ülkede halkı tarafından bilinen ve faaliyetleri herkes tarafından takdir edilen bir kurumdur. Bu kurumlar Kırgız neslini yetiştiriyor. Kırgız halkı her fırsatta Orhan beyden ve faaliyetlerinden memnun olduklarını dile getirmişlerdir. Orhan bey Kırgız halkının gönlünü kazanmış biridir. Kaçırıldığı günden beri durumu öğrenmek ve yardımcı olmak için arayan çok kişi oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.



