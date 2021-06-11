Bişkek'teki adam kaçırma olayının arkasında Türk istihbaratı ve yerel mafyadan suç ortakları var

Rusça yayınlanan Real Tribune adlı gazete, MİT tarafından kaçırılan Kırgız vatandaşı Orhan İnandı'nın, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Erdoğan arasındaki görüşmede gündeme geldiğini yazdı .





Ziyarette, Caparov ve Erdoğan iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi konularını ele alındı. İki ülke arasındaki 507 milyon dolar ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkartılması hedefleniyor. Ankara, Kırgızistan’ın Tacikistan ile yaşadığı sınır gerginliği konusunda arabuluculuk yapabileceğini ima etti.





Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un basın sözcüsü Erbol Sultanbaev, Kırgız medyasına yaptığı açıklamada Erdoğan ve Caparov arasında Orhan İnandı diyaloğunun geçtiğini doğruladığı. Buna göre Erdoğan, İnandı’nın kaçırılmayla ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını iddia etti. Caparov, Erdoğan’a Kırgızistan’da kaçırılan Orhan İnanda hakkında sorular sorarken Erdoğan ise onu tanımadığını, hiçbir bilgiye sahip olmadığını, Gülen Cemaati ve mensupları hakkında hiçbir şey duymak istemediğini belirtti.





Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), Orhan İnandı’yı kaçırmak için Kırgızistan’daki bir yerel mafyayla anlaştığını iddia eden Gazeteci Cevheri Güven, İnandı’nın aynı zamanda Kırgız vatandaşı olması sebebiyle işler iyice sarpa sardığını, ulusal ve uluslararası medyada skandalın duyulmasının ardından Türkiye yeni bir yol denediğini söyledi.





MİT Başkanı Hakan Fidan şimdi kendini kurtarmaya çalışıyor. Akp hükümetinin yayın organı olan Sabah gazetesinde Ferhat Ünlü, MİT’in talebiyle Orhan İnandı’nın Kırgız istihbaratı tarafından kaçırıldığını yazdı.





Orhan İnandı’yı Türkiye’ye getiremeyeceğini düşünen Hakan Fidan yeni bir hamle ile suçu başkalarına yüklemeye başladı. Ortada bomba etkisi yapan bir olay ile karşı karşıyayız. Kırgız istihbaratı kaçırsa, neden Türk Büyükelçiliğinin bodrumuna götürsün?





Yerel mafyayla işbirliği yaptığı ortaya çıkan MİT’in imajı bütün dünyada yerle bir oldu. Orhan İnandı’nın Kırgız vatandaşlığından çıkmak için dilekçe vermeye zorlandığı bilgisi var.





Orhan İnandı’yı Türkiye’ye getiremeyeceğini düşünen Hakan Fidan yeni bir hamle yaptı. Orhan İnandı’yı ‘konuşturmak’ için Türkiye’den kimyasal bir ilaç gönderildiği öğrenildi. Olay çadır tiyatrosuna dönüşmüş durumda.







