Samanyolu Haber /Ekonomi / Bitcoin 10 bin doları aştı /11 Şubat 2020 17:32

Bitcoin 10 bin doları aştı

Kripto para birimleri arasında en fazla işlem gören Bitcoin 10 bin doları aşarak 2020 yılına hızlı başladı. Bitcoin 2017 yılında 19 bin dolar seviyesine kadar yükselmişti.

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Kripto para birimi Bitcoin, 2019 yılı ekim sonundan bu yana ilk kez 10 bin dolar eşiğini aştı. 

Spot piyasada işlem gören Bitcoin, Bloomberg tarafından derlenen fiyat verilerine göre Türkiye saatili ile 08:25'te yüzde 3,37 artarak 10 bin 72 dolardan alıcı buldu.

Bitcoin 2020 yılının ilk 42 gününde yatırımcısına yüzde 40'tan fazla kazandırmış oldu.

ABD-ÇİN TİCARET SAVAŞINDA YUMUŞAMA EMARELERİ 

Oanda kıdemli piyasa analisti Ed Moya, “Ralli, Koronavirüs etkisinin ilk çeyrek ile sınırlı kalacağı yönünde artan iyimserlikten sebebiyle riskli varlıklara yönelik geniş çaplı ilginin bir parçası.” dedi.

Moya, yükselişte Çin'in ikinci safha ticaret anlaşmasında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile işbirliği içinde çalışacağına" dair iyimserliğin de etkili olduğunu belirtti.


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