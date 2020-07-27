Samanyolu Haber /Ekonomi / Bitcoin 10 bin doları aştı /27 Temmuz 2020 19:13

Bitcoin 10 bin doları aştı

Bitcoin haftaya yüzde 1,6'lık primle başladı. Korona salgını doları ise olumsuz etkiliyor.

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Korona virüsü salgınında ikinci dalga endişesi, altını tarihi seviyelere taşırken, kripto para Bitcoin de yükselişe geçti. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre 10169 dolara kadar yükselen Bitcoin, kazançlarını geri vermesinin ardından yeniden yükselişe geçti.

Bitcoin, haftalar boyunca 50 günlük hareketli ortalamasının etrafında dalgalanmasının ardından geçen birkaç günde yükselmişti.

Fundstrat Global Advisors LLC teknik stratejisti Rob Sluymer, “Bitcoin’de genel kesin yapıyla ilgili olarak hala olumluyuz ve uzun vadeli yukarı yönlü teknik profilinin bir parçası olarak 10.000 – 10.500 dolara gitmesini bekliyoruz. Ancak böyle olsa bile Bitcoin’un 13.800 dolarlık bir sonraki direncine gitmesi için kırması gereken bir direnç bandı var” dedi.

Dolar ise yatay seyirde 6,84 liradan işlem görüyor.
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