Samanyolu Haber /Ekonomi / Bitcoin 100 bin doları aştı: Gözler yeni rekorda /08 Mayıs 2025 20:22

Bitcoin 100 bin doları aştı: Gözler yeni rekorda

Bitcoin, 7 Şubat’tan bu yana ilk kez 100 bin doları aştı. Küresel kripto para piyasasının değeri 3,1 trilyon dolara ulaştı. Ethereum da yüzde 11 artışla 2000 doların üzerine çıktı.

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Bitcoin’in fiyatı, ABD ile Çin arasında başlaması beklenen ticaret görüşmelerinin etkisiyle 7 Şubat’tan bu yana ilk kez 100 bin dolar seviyesini geçti.

Analiz şirketi Coinmarketcap’in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının toplam değeri 3 trilyon 110 milyar dolara ulaştı.

SON 24 SAATTE YÜZDE 3.8'DEN FAZLA ARTIŞ GÖSTERDİ

Son 24 saatte yüzde 3,8’den fazla artış gösteren Bitcoin, TSİ 18.30 itibarıyla 100 bin 769 dolardan işlem gördü. Haftalık bazda değer kazancı ise yüzde 4’e yaklaştı.

Öte yandan, ABD ile İngiltere arasında bugün varılan ticaret anlaşmasının da piyasalarda olumlu etki yarattığı belirtildi.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum’un fiyatı da yaklaşık yüzde 11 artarak 2000 dolar seviyesinin üzerine çıktı.
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