Bitcoin 11 bin 700 dolar sınırında









ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bu yıl sanal olarak düzenlenen Jackson Hole ekonomik politika sempozyumunda yaptığı konuşmada Fed'in 'ortalama yüzde 2.0' enflasyon hedefleyeceğini söylemesinin ardından 11.400 dolardan, 11.700 doların üzerine kadar tırmanan Bitcoin, bu değere yakın hareket ediyor. Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.59 artışla 11,682.32 dolara yükseldi ve toplam piyasa hacmi 215.83 milyar dolara çıktı.





Kripto para piyasalarında, geçen hafta ortasında 111,29 milyar dolara kadar yükselen 24 saatlik işlem hacmi, son 24 saatte gerçekleşen 93.03 milyar dolar ile 100 milyar doların altında kaldı.





Kripto para piyasalarının en yüksek piyasa hacimli 100 birimin 43'ünün değeri son 24 saatlik işlemlerde düşerken, düşenlerden 2 birim ilk 10 birimin arasındaydı. Kripto para piyasalarında toplam piyasa hacmi, Cuma günü gerçekleşen 355.65 milyar dolardan yaklaşık 17 milyar dolarlık artışla 372.95 milyar dolara yükseldi.Toplam 6,629 kripto para biriminin işlem gördüğü 27,434 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 57.9'unu Bitcoin oluşturuyordu. En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler ise şu şekilde:





1.Bitcoin yüzde 0.59 artışla 11,682.32 dolar,





2.Ethereum yüzde 5.15 artışla 425.68 dolar,





3.XRP yüzde 2.45 artışla 0.28 dolar,





4.Tether yüzde 0.04 düşüşle 1.00 dolar,





5.Chainlink yüzde 1.30 düşüşle 16.81 dolar,





6.Bitcoin Cash yüzde 2.50 artışla 278.62 dolar,





7.Litecoin yüzde 6.57 artışla 62.25 dolar





8.Bitcoin SV yüzde 2.78 artışla 196.75 dolar,





9.Crypto.com Coin yüzde 1.47 artışla 0.17 dolar,





10.Binance Coin yüzde 1.82 artışla 23.47 dolardan işlem görüyordu.





'Güvenli liman' olarak tanımlanan değer varlıklarını kıyaslayan Gemini borsasının kurucu ortağı Tyler Winklevoss, öncelikle "Güvenli limanlar gerçekten güvenli mi?" diye sordu.Güvenli liman arayışındaki yatırımcıların çoğunlukla altın, petrol ve dolar gibi varlıklara odaklandıklarını anımsatan Winklevoss, gerçekte bu değer varlıklarının da kendilerine özgü zayıf yanlarının olduğuna dikkat çekti.Örneklerken altın, gümüş ve petrol gibi varlıkların taşınma ve depolanma gibi zorlukları olduğunu hatırlatan Winklevoss'a göre, bu değer varlıklarına ilişkin yeni rezervler ortaya çıkarıldıkça, fiyatlarının da düştüğünü vurguladı.Yatırımcıların altını özellikle enflasyondan korunmak için tercih ettiklerine işaret eden Winklevoss, "Gezegenimizdeki altın rezervi sınırlı olsa da, galaksimiz için aynı şey söylenemez" dedi. Winklevoss, konuyla ilgili blog yazısında doların en büyük sorununu da 'enflasyon ve değer istikrarsızlığı' olarak tanımladı.