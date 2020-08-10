Bitcoin 12 bin doları aştı

Kripto para birimleri içinde en fazla rağbet gören Bitcoin'in fiyatı dünkü kapanışından (New York saatiyle 17:00) bu yana 11 bin 630 dolar ila 12 bin 78 dolar seviyeleri arasından dalgalandı. Türkiye saati ile 12:00'de yüzde 2.64 artıda 11,987 dolardan işlem gördü.







Piyasa değeri en yüksek kripto para unvanını elinde bulunduran Bitcoin 2020 yılının ilk 8 ayında yüzde 68 değer kazandı.





CME'de işlem gören ağustos vadeli Bitcoin kontratları, 2 bin 572 kontrat hacimli işlemlerde 12 bin 175 dolara yükseldi. Önceki seansın toplam hacmi 10 bin 7 kontrat idi.





CME'de işlem gören her bir kontrat beş Bitcoin'i temsil ediyor.