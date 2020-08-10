Samanyolu Haber /Ekonomi / Bitcoin 12 bin doları aştı /10 Ağustos 2020 12:27

Bitcoin 12 bin doları aştı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında merkez bankalarının verdiği düşük maliyetli trilyonlarca doların bir kısmı kripto paralara yöneldi. Bitcoin 12 bin doları aştı.

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Kripto para birimleri içinde en fazla rağbet gören Bitcoin'in fiyatı dünkü kapanışından (New York saatiyle 17:00) bu yana 11 bin 630 dolar ila 12 bin 78 dolar seviyeleri arasından dalgalandı. Türkiye saati ile 12:00'de yüzde 2.64 artıda 11,987 dolardan işlem gördü.

Piyasa değeri en yüksek kripto para unvanını elinde bulunduran Bitcoin 2020 yılının ilk 8 ayında yüzde 68 değer kazandı.

CME'de işlem gören ağustos vadeli Bitcoin kontratları, 2 bin 572 kontrat hacimli işlemlerde 12 bin 175 dolara yükseldi. Önceki seansın toplam hacmi 10 bin 7 kontrat idi.

CME'de işlem gören her bir kontrat beş Bitcoin'i temsil ediyor.
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