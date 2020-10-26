Bitcoin 13 bin doları geçti

Kurumsal yatırımcıların yaptığı alımlar ve PayPal'ın kripto para transferlerine açılacağının yanında, artan üretim maliyetleri kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'i 13 bin doların üzerine taşıdı.





Kripto para piyasaları analisti Charles Edward'ın hesaplamaları, bir Bitcoin'in hazırlama maliyetinin haziran ayında 11 bin doları bulduğunu gösteriyor.





MADENCİLER BITCOIN'İ ELDEN ÇIKARMAK İSTEMEYİNCE





Analistlere göre, üretim maliyetinin hızlı artması sebebiyle Bitcoin madencileri, ürettikleri birimleri satmaktan kaçınıyor. Bu yüzden artan talep fiyatları yükseltiyor.





Kripto para piyasalarda, haftanın son iş gününde 107,5 milyar doları bulan 24 saatlik işlem hacmi, hafta sonundaki zayıf işlemler sebebiyle 77,5 milyar dolara çekildi.





Kripto para piyasalarında en yüksek hacimli ilk 100 birimden 34 birimin değeri son 24 saatte düştü ve ilk 10 birimden yalnızca bir tanesi düşenler arasındaydı.





Zayıf işlemlere karşın, piyasadaki genel yükselişin etkisiyle, toplam piyasa hacmi 402,5 milyar dolar ile uzun süredir ilk kez 400 milyar doları aştı.





Toplam 7 bin 500 kripto para biriminin işlem gördüğü 31 bin 612 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61,2'sini Bitcoin oluşturuyordu.





EN YÜKSEK HACİMLİ 10 KRİPTO PARA BİRİMİ:





1.Bitcoin yüzde 2,49 artışla 13 bin 295 dolar





2.Ethereum yüzde 0,90 artışla 415,9 dolar





3.Tether yüzde 0,04 artışla 1.00 dolar





4.XRP yüzde 0,67 artışla 0,25 dolar





5.Bitcoin Cash yüzde 1,86 artışla 274.38 dolar





6.Chainlink yüzde 4,97 artışla 12,76 dolar





7.Binance Coin yüzde 0,76 artışla 30,90 dolar







8.Litecoin yüzde 5,89 artışla 58,56 dolar





9.Polkadot yüzde 2,71 artışla 4,34 dolar





10.Cardano yüzde 0,52 düşüşle 0,10 dolar





UZUN VADELİ YATIRIM STRATEJİSİ





Önde gelen kripto para borsalarında tutulan Bitcoin miktarının 20 Ekim tarihi itibarıyla iki yıldan bu yana ilk kez 2,5 milyon adetin altına düşmesi, Bitcoin sahiplerinin "borsalardan uzaklaştığı" yorumlarına sebep oluyor.





CoinTelegraph'da yer alan bir analizde, Glassnode verilerinin Bitcoin miktarının çok azaldığını gösterdiği belirtilerek, "Yatırımcılar, Bitcoin'e güvendikleri için paralarını soğuk cüzdanlarına taşıyor ve uzun vadeli yatırım hedefliyor." denildi.