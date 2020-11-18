Samanyolu Haber /Ekonomi / Bitcoin 18 bin doları da aştı /18 Kasım 2020 15:56

Bitcoin 18 bin doları da aştı

Bitcoin 18 bin dolar bandını aşarak 2017 Aralık ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

SHABER3.COM

Dünyada en çok bilinen kripto para birimi 18 bin 483 doları görerek yıl başından bu yana yüzde 160 değer kazandı. Sadece son üç gündeki artışı yüzde 17 oldu.

2017 yılında 20 bin dolara yaklaşan Bitcoin'in fiyatı sonrasında sert bir düşüş yaşamış ve 3 bin dolara kadar gerilemişti.

Toplam piyasa değeri bakımından kripto para birimleri arasında en büyüğü olmasının yanı sıra uzmanlar artık ana akım finans çevrelerinde de kabul görmeye başlayacağı yönündeki beklentiler nedeniyle de talebin arttığı görüşünde.

Kripto pazarının olgunlaştığı ve konsolide olmaya devam ettiğini belirten uzmanlar artık kurumsal yatırımcıların da Bitcoin'i pandemi nedeniyle hükümetlerin açıkladığı destek paketleri sonrası enflasyona beklentilerine karşı bir dengeleyici unsur olarak görmeye başladığını belirtiyor.

Dünyanın önde gelen yatırım yöneticilerinden Fidelity Investments Bitcoin fonu kurdu. Square ve MicroStrategy gibi Wall Street şirketleri Bitcoin'e yatırım yaptı. Son dönemdeki ilgiyi tetikleyen en büyük etkilerden biri de PayPal'in artık müşterilerine kriptoparalara erişim imkanı tanımaya başlaması oldu
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