Bitcoin, 2022'nin zirvesinde

Bitcoin başta tüm kripto para birimlerindeki yükselişlerde Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı sonrası Batı’nın getirdiği yaptırımları aşmak için kripto paralara yönelme adımları atması etkili oluyor.



Kripto para borsaları, Batılı ülkelerin istediği yaptırımlara uymamış ve Rus hesaplarının yasaklanmayacağını bildirmişlerdi.



CoinMarketCap verilerine göre, kripto para piyasalarında son 24 saatteki işlem hacmi önceki güne göre yüzde 63 artarak 100 milyar doları aştı.



Bu ‘ralli’den etkilenen Bitcoin, sabah saatlerinde 47 bin doları aşarak 2022’de gördüğü en yüksek seviyeye ulaşırken, Ethereum yüzde 5’lik artışla 3 bin 310 doları gördü.