Samanyolu Haber /Ekonomi / Bitcoin 30 bin doların altına indi /22 Ocak 2021 10:37

Bitcoin 30 bin doların altına indi

En fazla tercih edilen kripto para birimi Bitcoin 28 bin 953 dolara kadar geriledi. Bitcoin 8 Ocak'ta 41 bin 946 Amerikan Doları ile en yüksek seviyeye tırmanmıştı.

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Kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 10,23 düşüşle 30 bin 895 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı da yüzde 20,18 olarak hesaplandı. 

Bitcoin'in toplam piyasa değeri de 640 milyar dolardan, yaklaşık 65 milyar dolarlık düşüşle 575 milyar dolara geriledi.

Banka ve fonların alımlarının etkisiyle 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1 trilyon dolar sınırını aşan toplam kripto para piyasası perşembe erken saatlerde 902 milyar dolara kadar geriledi.

Toplam 8 bin 304 kripto para biriminin işlem gördüğü 32 bin 727 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 64,3'ünü Bitcoin teşkil ediyor.

HER GÜN 900 BITCOIN BASILIYOR

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Her gün yaklaşık 900 Bitcoin basılıyor" başlıklı analizinde, "Glassnode, dolaşan 18,6 milyon Bitcoin'in yaklaşık yüzde 80'inin şu anda 'likit olmayan' cüzdanlarda depoladığını tahmin ediyor." dedi.

Çelik, "Likit Bitcoin cüzdanları ocak ayı başında 175 bin Bitcoin'den son bir ay içinde 270 bin BTC'ye yükseldi. Her gün yaklaşık 900 Bitcoin basılıyor. Glassnode’a göre bu ortalamanın sadece üçte biri 2020 yılı temmuz ayından bu yana borsalara gönderiliyor." tespitinde bulundu.

BlackRock'un Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) bazı fonları aracılığıyla Bitcoin’e dayalı vadeli sözleşme alabilmesi için müracaat ettiğini belirten Çelik, "Dünyanın en büyük fon yönetimi şirketlerinin arasında bulunan BlackRock, 8 trilyon dolarlık varlığa sahip. Fonlar sadece nakit uzlaşılı vadeli kontrat listeleyen borsalarda tutulabilecek. Bu da CME’de işlem yapılacağı ihtimalini güçlü kılıyor." dedi.
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