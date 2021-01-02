Bitcoin 33 bin doları da geçti

2020'nin son döneminde yönünü yukarı çeviren Bitcoin, bugün 33 bin 151 dolar seviyesine kadar tırmandı.



Bloomberg Intelligence Analisti Mike McGlone, geçen ay paylaştığı bir notta, Bitcoin’in teknoloji meraklıları ve spekülatörler haricinde küresel portföy yatırımcıları tarafından da giderek artan bir ilgiyle karşılandığını söylemişti.





"400 BİN DOLAR SEVİYESİNE BİLE ÇIKABİLİR" İDDİASI





Bitcoin’e yatırım yapanlar ise merkez bankaları para arzını artırırken enflasyon sabit kalsa bile dijital para biriminin iyi bir varlık saklama aracı olduğunu iddia ediyor.





Guggenheim Yatırım Müdürü Scott Minerd ise Bloomberg'e verdiği mülakatta, Bitcoin’in 400 bin dolar seviyesine çıkabileceğini söylemişti.



