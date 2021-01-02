Samanyolu Haber /Ekonomi / Bitcoin 33 bin doları da geçti /02 Ocak 2021 18:58

Bitcoin 33 bin doları da geçti

2020 yılının son döneminde hızlı bir yükseliş kaydeden kripto para birimi Bitcoin, 2 Ocak 2021 cumartesi günü 33 bin dolar seviyesini aşarak yeni bir rekora imza attı.

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2020'nin son döneminde yönünü yukarı çeviren Bitcoin, bugün 33 bin 151 dolar seviyesine kadar tırmandı.

Bloomberg Intelligence Analisti Mike McGlone, geçen ay paylaştığı bir notta, Bitcoin’in teknoloji meraklıları ve spekülatörler haricinde küresel portföy yatırımcıları tarafından da giderek artan bir ilgiyle karşılandığını söylemişti.

"400 BİN DOLAR SEVİYESİNE BİLE ÇIKABİLİR" İDDİASI

Bitcoin’e yatırım yapanlar ise merkez bankaları para arzını artırırken enflasyon sabit kalsa bile dijital para biriminin iyi bir varlık saklama aracı olduğunu iddia ediyor.

Guggenheim Yatırım Müdürü Scott Minerd ise Bloomberg'e verdiği mülakatta, Bitcoin’in 400 bin dolar seviyesine çıkabileceğini söylemişti.

Bloomberg'in haberine göre Amerikalı portföy yönetim şirketi VanEck Associates Corp. Bitcoin yatırım fonu için ABD'li düzenleyici kurum SEC'e müracaat etmişti. 

Daha önce bu yönde birçok müraacat yapılmıştı, fakat SEC reddetmişti.

Hong Kong'da kripto para platformu OSL'den Matta Long, "Rallinin önemi haftalardır devam ediyor olması. Eğer aşağı yönlü bir kırılma görürsek kurumların olası bir dipten alım yapıp yapmayacağını görmek bağlamında ilk çeyrek akımlarının yönü hakkında bilgilendirici olacaktır." dedi. 

 

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