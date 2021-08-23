Bitcoin 50 bin doları aştı

PAYPAL ETKİSİ





Bitcoin bugün sabah saatlerinde 50 bin doları aştı.Pek çok uzman tarafından 50 bin dolar bir direnç seviyesi olarak görülüyordu. Kripto para 16 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu.Dünyanın en büyük kripto parası bu sabah itibarıyla son 24 saatte yüzde 2.55 yükselişle 50 bin 350 doları gördü.Online ödeme sistemi PayPal kripto para ile ödeme hizmetini ABD ve İngiltere’de kullanıma sundu.Son yükselişte Paypal’in bu hamlesinin etkili olduğu bildirildi. Ethereum da benzer şekilde yüzde 3.5 yükselerek 3.420 doları gördü.Piyasa değeri bakımından ilk 100’de yer alan kripto paraların 94’ü son 24 saatte dolar bazında değer artışı yaşadı.