Samanyolu Haber /Ekonomi / Bitcoin 50 bin doların üstünde /02 Eylül 2021 21:09

Bitcoin 50 bin doların üstünde

Bitcoin, bugün 50 bin dolar seviyesini aştı. Kripto para piyasasında işlem gören tüm büyük para birimlerinde artış eğilimi sürüyor.

SHABER3.COM

Bitcoin, bir kez daha 50 bin dolar seviyesine yükseldi.Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, bugün tekrar 50 bin 363 dolara kadar yükseldi. Bu değer, Mayıs ortasından bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu.

İkinci en büyük kripto para olan Ethereum ise geçen ay başlayan artış devam etti. Ethereum son olarak 3 bin 843 dolara yükseldi.CoinGecko isimli piyasa değerlendirme sitesine göre toplam kripto piyasalarının değeri 2.3 trilyon dolara çıktı.

Yılbaşında bu yana Bitcoin’in değeri

CoinGecko, kripto para Cardano’nun 100 milyar dolarlık piyasa değerine yaklaştığını ve Solana ve Polkadot isimli para birimlerinin son yedi gün içinde sırasıyla yaklaşık yüzde 60 ve yüzde 22 arttığını belirtti.

NEDEN YÜKSELDİ?

Twitter’ın Tip Jar isimli bir ödeme seçeneğini hayata geçireceği ve bunun için kripto paranın da kullanılabileceği yönündeki haberler ve El Salvador’un 7 Eylül’de Bitcoin’i yasal hale getirmeye hazırlanmasının kripto paralardaki artışta etkili olduğu düşünülüyor.

23 Ağustos’ta online ödeme sistemi PayPal’ın kripto para ile ödeme hizmetini ABD ve İngiltere'de kullanıma sunacağını söylemesinin ardından yine 50 bin doları geçmiş, sonrasında ise bu kritik seviyenin altına gerilemişti.

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