Samanyolu Haber /Ekonomi / Bitcoin 55 bin doları geçti /07 Ekim 2021 19:49

Bitcoin 55 bin doları geçti

Kripto paraların suç amaçlı kullanılmasının önüne geçmeye çalışan ABD, Ulusal Kriptopara Uygulama Timi'ni kurdu.Kripto paraların suç amaçlı kullanılmasının önüne geçmeye çalışan ABD, Ulusal Kriptopara Uygulama Timi'ni kurdu.

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Kurulan bu yeni timin görevleri arasında, sanal para borsaları ve kara para aklayıcılar tarafından işlenen suçları soruşturmak olacak. Tim ayrıca, dolandırıcılık veya gasp yolu ile kaybedilen sanal paraların takibi ve geri alınması üzerinde de çalışmalarda bulunacak. Bilgisayar korsanlarına kripto para ile yapılan fidye ödemeleri de yine timin görevleri arasında olacak.

"KULLANICILARIN GÜVENİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Lisa O. Monaco yaptığı açıklamada, "Teknoloji geliştikçe Adalet Bakanlığı'da gelişmeli. Bu dijital para platformlarında kötüye kullanımları, suistimalleri kökünden kazıyacağız ve bu sistemlere kullanıcıların güvenini sağlayacağız" diye konuştu.

Genel olarak ekim aylarını yükseliş ile kapatan kripto para piyasalarında bu ekim ayında da benzer bir seyir hakim.Kripto paraların en yüksek hacimlisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 7'nin üzerinde değer kazanarak 55 bin Dolar sınırının üzerine çıktı. Kripto parada son 7 günlük yükseliş ise yüzde 26 oldu.

İkinci sırada bulunan Ethereum'da da değer artışı devam ediyor. Ethereum son 24 saatte 1.40 değer kazanarak 3 bin 500 doların üzerine çıktı.

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