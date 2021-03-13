Samanyolu Haber /Ekonomi / Bitcoin 60 bin doları aşarak yeni bir rekora imza attı /13 Mart 2021 17:29

Bitcoin 60 bin doları aşarak yeni bir rekora imza attı

Kripto para birimi Bitcoin'in değeri 60 bin doları aşarak yeni bir rekora imza attı.

SHABER3.COM

Kripto para birimi Bitcoin daha geniş bir şekilde benimseneceği yönündeki iyimserlikle 60.622 dolar seviyesine çıkarak yeni bir rekor kırdı.

Bitcoin 60.622,00 dolara kadar yükseldikten sonra geri çekilerek 59.945.00 dolar seviyesinden işlem görmeye başladı.

Bitcoin, bu hafta içinde kripto paralara olan kurumsal ilginin yeniden artmasıyla birlikte yönünü tekrar yukarı çevirmişti.

Goldman Sachs, kurumlardan gelen talep üzerine kripto para birimini yeniden kuracağını açıklarken petrol milyarderi Kjell Inge Rokke de Seetee isimli yeni bir girişimle Bitcoin ve diğer kripto paralara yatırım yapacağını duyurmuştu.

21 Şubat'ta 58 bin dolara ulaşan Bitcoin, ertesi gün 50 bin doların altına gerilemişti.
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