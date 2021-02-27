Bitcoin bu sefer düşüşün öncüsü oldu

2021 yılına hızlı başlayan kripto para birimi Bitcoin en fazla değer kaybettiği bir haftayı geride bırakıyor. Bitcoin bu hafta neredeyse yüzde 21 değer kaybetti. Söz konusu düşüş mart ayından sonraki en sert haftalık düşüş olarak kayıtlara geçti.
Bitcoin, Ethereum ve diğer kripto para birimlerini takip eden Bloomberg Galaxy Kripto Endeksi ise bu hafta yüzde 23 düştü.
Bitcoin hafta başında 57 bin dolar civarında seyrederken 12 bin dolardan fazla düşüş yaşayarak 45 bin doların altına geriledi.
Kripto para birimleri Bitcoin, Ethereum, Litecoin ve Ripple düşüşte.
DOLAR KUVVETLENDİKÇE KRİPTO PARALAR DEĞER KAYBEDECEK
Kripto Borsası Luno’nun Asya Pasifik Genel Müdürü Vijay Ayyar ise riskli varlıkların darbe yediğini belirterek, “Dolar kuvvetleniyor. Bu da Bitcoin ve diğer kripto paralarda düşüş beklemek için iyi bir gösterge.” dedi.
Artan Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) 10 yıllık Hazine tahvili faizi küresel risk iştahını azaltırken, altın ve Bitcoin gibi faize dayalı olmayan varlıkların fiyatları geriliyor
10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi 25 Şubat Perşembe günü anlık olarak 10 baz puandan fazla yükselerek yüzde 1,60’ı gördükten sonra 26 Şubat Cuma günü yüzde 1,49 seviyesinde seyrediyor.
ABD tahvil faizleri hafta yüzde 1,34 seviyesinden başladıktan sonra 15 baz puan yükseliş kaydetti.