Samanyolu Haber /Ekonomi / Bitcoin bu sefer düşüşün öncüsü oldu /27 Şubat 2021 17:53

Bitcoin bu sefer düşüşün öncüsü oldu

Kripto para birimi Bitcoin, 10 yıllık Amerikan tahvilinde faizin yüzde 1,60'a kadar yükselmesinin etkisi ile bu hafta yüzde 20'den fazla değer kaybetti. Bitcoin'in düşüşü hızlandırdığı kripto para piyasalarında bir haftada yaklaşık 400 milyar dolar buharlaştı.

SHABER3.COM

2021 yılına hızlı başlayan kripto para birimi Bitcoin en fazla değer kaybettiği bir haftayı geride bırakıyor. Bitcoin bu hafta neredeyse yüzde 21 değer kaybetti. Söz konusu düşüş mart ayından sonraki en sert haftalık düşüş olarak kayıtlara geçti.

Bitcoin, Ethereum ve diğer kripto para birimlerini takip eden Bloomberg Galaxy Kripto Endeksi ise bu hafta yüzde 23 düştü.

Bitcoin hafta başında 57 bin dolar civarında seyrederken 12 bin dolardan fazla düşüş yaşayarak 45 bin doların altına geriledi.

Kripto para birimleri Bitcoin, Ethereum, Litecoin ve Ripple düşüşte.

DOLAR KUVVETLENDİKÇE KRİPTO PARALAR DEĞER KAYBEDECEK

Kripto Borsası Luno’nun Asya Pasifik Genel Müdürü Vijay Ayyar ise riskli varlıkların darbe yediğini belirterek, “Dolar kuvvetleniyor. Bu da Bitcoin ve diğer kripto paralarda düşüş beklemek için iyi bir gösterge.” dedi.

Artan Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) 10 yıllık Hazine tahvili faizi küresel risk iştahını azaltırken, altın ve Bitcoin gibi faize dayalı olmayan varlıkların fiyatları geriliyor

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi 25 Şubat Perşembe günü anlık olarak 10 baz puandan fazla yükselerek yüzde 1,60’ı gördükten sonra 26 Şubat Cuma günü yüzde 1,49 seviyesinde seyrediyor.

ABD tahvil faizleri hafta yüzde 1,34 seviyesinden başladıktan sonra 15 baz puan yükseliş kaydetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bitcoin bu sefer düşüşün öncüsü oldu Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  

Aşı yolsuzluğuna 'Reza Zarrap' göndermesi

Aşı yolsuzluğuna 'Reza Zarrap' göndermesi

Gençler biraz yavaş

Gençler biraz yavaş

Süper Lüks yat iskeleye böyle çarptı

Süper Lüks yat iskeleye böyle çarptı

İstanbul'un efsanevi 1929 kışı

İstanbul'un efsanevi 1929 kışı

Rusların Kuzey Kore’den dönüş anları gündem oldu

Rusların Kuzey Kore’den dönüş anları gündem oldu

'En büyük zararı insanlardan gördük'

'En büyük zararı insanlardan gördük'

Su altında nefes kesen dakikalar

Su altında nefes kesen dakikalar

Gelecek Partisi: Burası çok önemli!

Gelecek Partisi: Burası çok önemli!

İstanbul'un göbeği: Yağ bardakla, bebek bezi taneyle satılıyor

İstanbul'un göbeği: Yağ bardakla, bebek bezi taneyle satılıyor

Mars'a inişin görüntüsü geldi

Mars'a inişin görüntüsü geldi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:02:10