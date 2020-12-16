Samanyolu Haber /Ekonomi / Bitcoin'de bir ilk yaşandı /16 Aralık 2020 20:37

Bitcoin'de bir ilk yaşandı

Kripto para birimi Bitcoin değerinin son 24 saatte yüzde 3,8'in üzerinde değer kazanarak ilk kez 20 bin doların üzerine çıktığı belirtildi.

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Bitcoin, mart ayından bu yana süren yükseliş trendini sürdürmeye devam ederken, son 24 saatte yüzde 3,8'in üzerinde değer kazandı ve 20 bin doları aşarak tüm zamanların en yüksek değerini gördü.

Dünyanın en büyük kripto para birimi, bu yıl değerini neredeyse üç katına çıkardı.

Bitcoin'in yükselişi, toplam piyasa değer sıralamasına göre en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum'un da yükselmesine etki etti. Ethereum'un fiyatı 600 dolar direncini kırdı ve son 24 saat içerisinde yüzde 2 yükseliş ile yukarı doğru ivme göstermeye devam etti.

Kripto para şirketi Nexo'nun kurucusu ve yönetici ortağı Antoni Trenchev, "Belli bir seviyeye geldi ve odak noktası bir sonraki tur rakamı olan 30 bin dolara doğru kayıyor. Bu değer, Bitcoin için yeni bir dönemin başlangıcı" dedi.

Wall Street'in Bitcoin'e ilgisi arttı

Wall Street'teki bazı şirketler, küresel faiz oranlarının dibe vurduğu bu dönemde Bitcoin'in kazancından yararlanmak istiyor. Kripto paralar son dönemde birçok şirket tarafından daha fazla ilgi görüyor. 200 milyar dolardan fazla varlığı yöneten yatırım şirketi Guggenheim Partners LLC, geçen günlerde 5,3 milyar dolarlık Makro Fırsatlar Fonu'nun yüzde 10'una kadar Bitcoin yatırımı yapabileceğini açıkladı.

2008'deki küresel finansal çöküşün ardından bilinmeyen bir yazılımcı tarafından 2008'in sonlarında piyasaya sürülen Bitcoin, birkaç yıl boyunca birkaç sentten işlem görmüştü.
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