Samanyolu Haber /Ekonomi / Bitcoin’de düşüş sürüyor /28 Şubat 2021 19:33

Bitcoin’de düşüş sürüyor

Son günlerde üst üste rekorlar kıran Bitcoin’de rüzgar tersine döndü. Kripto para, Pazar günü 8 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

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60 bin dolara yakın seviyesiyle rekor üstüne rekor kıran Bitcoin, cuma günü kapanıştan bu yana yüzde 3,7 düştü. Bitcoin Elon Musk'ın yarattığı ralli sonrası yükselişine devam etmiş birçok kez rekor tazelemişti.

 44,569.87 doları gören Bitcoin son hafta yaşadığı düşüşü tazelemiş oldu. sKripto para piyasasında Bitcoin fiyatlarındaki düşüş ivmesiyle birlikte son dönemde Borsaların halka arz haberleri de gündeme geldi.

Kripto para borsası Coinbase halka arz başvurusu yaparken, halka arz başvurusunda kripto para piyasası ile ilgili dikkat çekici değerlendirmeler yer aldı.

Guggenheim'ın baş yatırım sorumlusu (CIO) Scott Minerd, Bitcoin için kısa vadede düşüş beklese de uzun vadede 400 bin dolarlık bir tahmini var.

2020 sonundaki Bitcoin rekorunda da CIO 400 bin dolarlık tahmini açıklamıştı. Ancak ardından yükselişin devam etmesinin mümkün olmadığını dile getirmişti. 

Bitcoin fiyatı 21 Ocak'ta sert bir düşüş yaşayarak 31 bin dolar bandına kadar geriledi. Bitcoin son 24 saat içerisinde yüzde 7'ye yakın değer kaybetti. 

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Bitcoin madenciliğinin aşırı enerji kullanımı nedeniyle çevre için zararlı olduğunu, iklime zarar verdiğini söylemişti. Ayrıca bugüne kadar hiç Bitcoin almadığını vurgulayan Gates, kendisinin aşı gibi, somut ürünler yaratan yatırımları tercih ettiğini dile getirmişti. 
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