Bitcoin’de Fed etkisi

Bitcoin bugün Temmuz’dan bu yana gördüğü en büyük günlük kazanca ulaştı. Buna paralel olarak diğer dijital para birimleri de yükseldi.Dün 43 bin 800 seviyelerinde seyreden Bitcoin bugün gün içinde yüzde 10’a varan artışla 47 bin 880 seviyelerini gördü. Bitcoin ayrıca, eylül ayını yüzde 7,6 düşüşle kapatmasına rağmen üçüncü çeyreği yüzde 25 yükselişle kapattı.





Ethereum, ise üzerinde bir günde yüzde 10 değer kazanarak 3 bin 268 dolar seviyesinden işlem gördü. Bu oran 22 Eylül tarihinden beri görülen en büyük günlük artış oldu.





POWELL ETKİSİ





Bitcoin’deki yükselişin sebebi olaraksa ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın konuşmalarının etkili olduğu belirtildi.Powell’ın kongredeki bir oturumda “Çin'de gördüğümüz gibi kripto para birimlerinin kullanımını yasaklamak veya sınırlamak niyetiniz var mı?” sorusuna verdiği cevap piyasayı hareketlendirdi. Powell, kripto paraları yasaklamaya “niyetlerinin” olmadığını söyledi. Powell ayrıca sabit coinlerin düzenlemeye ihtiyaç duyduğunu belirtti.





ÇİN YASAKLADI İRAN YASAĞI KALDIRDI





Geçtiğimiz hafta Çin’de kripto para borsalarına gelen yasaklar piyasayı sarsmış, kripto paralar düşüşe geçmişti.Çin’de faaliyet gösteren en büyük kripto para borsaları Huobi ve Binance, yasak kararının ardından piyasadan çekilmişti. Huobi, kullanıcıların hesaplarını sene sonuna kadar kapatacağını bildirmişti.





Ayrıca bugün İran Elektrik Üretim ve Dağıtım Şirketi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından 26 Mayıs’ta kripto para madenciliğine getirilen yasak sona erdi. İran, yazın artan elektrik tüketimi nedeniyle Bitcoin madenciliğini bir süreliğine yasaklamıştı.