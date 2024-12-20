Samanyolu Haber /Ekonomi / Bitcoin 'dip' yaptı: 93 bin doların altına kadar indi /20 Aralık 2024 20:02

Bitcoin 'dip' yaptı: 93 bin doların altına kadar indi

FED'in Aralık ayı politika faizini 25 baz düşürmesinin ardından kripto paralarda düşüş yaşanıyor. Üç gündür düşen Bitcoin, 108 bin dolarlık rekor seviyeden 93 bin doların altına kadar indi.

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ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4,25-4,50 aralığına çekti.

Bitcoin, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerinde daha temkinli davranacağına ilişkin yönlendirmeleri nedeniyle yüzde 10’a yakın düşerek 93 bin doların altına geriledi.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 11,87 azalarak 3 trilyon 130 milyar dolara geriledi.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin, son 24 saatte satış baskısıyla yüzde 9,93 düşerek 93 bin doların altına indi.

TSİ 15.15 itibarıyla 92 bin 224 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık değer kaybı ise yüzde 7,82’ye ulaştı.

Tüm zamanların en yüksek seviyesini 107 bin 780 dolarla 17 Aralık’ta kaydeden Bitcoin'in fiyatında 3 gündeki düşüş yüzde 14’ü aştı. Başkan seçilen Donald Trump'ın yönetimi altında daha dostane bir düzenleyici ortam söz konusu yükselişte etkili olmuştu.

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da yaklaşık yüzde 14,98 değer kaybederek 3 bin 148 dolara geriledi.

Analistler, ABD'de ekonominin sıcak kalmayı sürdürmesi ve Trump'ın uygulayacağı politikalara yönelik enflasyonist endişelerin, Fed'in enflasyonla mücadelesini beklenenden daha uzun sürede tamamlayabileceği beklentisinin kripto paralar gibi riskli varlıklarda satış baskısı yarattığını belirtiyor.
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