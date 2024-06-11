Bitcoin Fed öncesi geriledi

Kripto varlık piyasasının toplam değeri 2,4 trilyon dolar olurken Bitcoin'in piyasa değeri 1,32 trilyon dolar, Ethereum'un piyasa değeri 423 milyar dolar oldu.





Ayrıca Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın güçlenmesi ile Avrupa'da yaşanan siyasi belirsizlik riskli varlıklar üzerinde stresi artırdı.





Kripto varlık piyasası, ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde artan belirsizlikler, Avrupa'da artan siyasi belirsizlikler ve borsa yatırım fonlarından gerçekleşen çıkışlar nedeniyle bugün de geriledi.Bugün öğlen saatlerinde Bitcoin yüzde 3'ü aşan gerileme ile 67 bin 200 dolar, Ethereum ise yüzde 4'lük gerileme ile 3 bin 500 dolar seviyesinde işlem gördü.Dünya genelinde önemli merkez bankalarının enflasyonla mücadelede sona geldiğine yönelik beklentiler artmaya devam ederken, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ülke ekonomisine ilişkin karışık sinyaller vermesi fiyatlamaları zorlaştırdı ve kripto başta olmak üzere riskli varlıklara dönük ilgiyi azalttı.Diğer taraftan Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) gerçekleşen çıkışlar da kripto piyasasındaki düşüşü tetikledi. 19ünlük giriş serisinin ardından dün Bitcoin Spot ETF’lerde 65 milyon dolarlık çıkış oldu.Bitcoin Spot ETF'lerde 10 Haziran'da gerçekleşen çıkışlarda Grayscale'nin ETF'i 40 milyon dolarlık çıkışla başı çekti. Invesco ve Galaxy Digital'ın BTCO'su 20 milyon dolar net çıkış olurken, Valkyrie'nin Bitcoin Spot ETF'i de 16 milyon dolarlık net çıkış bildirdi.