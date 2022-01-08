Samanyolu Haber /Ekonomi / Bitcoin fonuna da darbe /08 Ocak 2022 13:50

Bitcoin fonuna da darbe

2021'de kripto varlık dünyasının en çok konuştuğu konulardan biri olan Bitcoin yatırım fonu yeni yılda da gündemde. Bu kez fon yaşadığı sert kayıplarla öne çıktı.

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Kimi uzmanlar tarafından en başarılı yatırım fonu lansmanlarından biri olarak kabul edilen Proshares yatırım fonu Bitcoin'de yaşanan düşüşün de etkisiyle sert kayıp yaşadı. Fon halka arz edildiğinden bu yana geçen sürede yüzde 30 kaybettirdi.

Proshares Bitcoin yatırım fonu iki ayda yüzde 30 kayıpla Bloomberg Intelligence tarafından derlenen verilere göre en kötü performans gösteren 10 yatırım fonu içinde yer aldı.

BİTCOİN'DE YÜZDE 10'LUK KAYIP

Fonun gerilemesinde Bitcoin'de yaşanan düşüş etkili oldu. Fonun halka arz edildiği süre zarfında Bitcoin'de düşüş yüzde 34'ü buldu. Yılbaşından bu yana ise Bitcoin'de yüzde 10'luk kayıp söz konusu.

HALKA ARZ EDİLMİŞTİ

Ekim ayında Proshares vadeli Bitcoin ETF’si BİTO adıyla New York Borsası’nda ilk işlemini gerçekleştirmişti.

Vadeli Bitcoin ETF’si dijital varlığın spor fiyatı yerine gelecekteki fiyatlarını etkileyen kontratları takip ediyor. Dolayısıyla ETF ve spot Bitcoin fiyatları eşleşen bir yapıya sahip olmak zorunda değil. Proshares Bitcoin vadeli ETF’si bugüne kadar görülmüş en büyük ilk gün ETF rekorlarından birini gerçekleştirmişti.

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