Samanyolu Haber /Teknoloji / Bitcoin gerçekten dijital altın mı? /17 Ağustos 2020 14:56

Bitcoin gerçekten dijital altın mı?

Halihazırda piyasada 18,4 milyon adet Bitcoin var ve kripto paranın sınırlı arzı fiyat yükselişini destekleyebilir.

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Kripto para birimleri içinde en fazla rağbet gören Bitcoin'in arzı da altın gibi sınırlı. Madencilikle çıkartılabilecek sadece 21 milyon adet Bitcoin mevcut ve sonuncuların 2.150 yılında elde edilebileceği belirtiliyor. 

Halihazırda piyasada 18,4 milyon adet Bitcoin var ve kripto paranın sınırlı arzı fiyat yükselişini destekleyebilir.

Sayıları giderek artan profesyonel yatırımcılara göre Bitcoin bir “dijital altın” ve çeşitlendirilmiş bir portföyde değerlendirilmeyi hak ediyor.

BITCOIN'İN ZATİ DEĞERİ YOK MU?

Şüpheciler, altının tasarruf aracı olarak 1.000 yıllardır kullanılmasına mukabil, Bitcoin'in çok az kişi tarafından alışverişte kullanıldığı ve “güvenli varlık” olduğu ispatlanmadığı için zati değerinin olmadığını öne sürüyor.

Altın bu sene yüzde 30 değer kazandı. Ancak, Bitcoin daha da iyisini yaptı ve yüzde 65 değer kazanarak neredeyse 9 bin sterline yükseldi.

DİJİTAL ALTIN OLABİLİR Mİ?

Altın şu anda moda yatırım aracı. Tüm dünyada hükûmetler para basıp harcamalarını artırırken, altın, sınırlı miktarda olmasından dolayı enflasyona karşı koruma sağlıyor. 

Aynı zamanda yatırımcıların ekonomiye dair endişe duydukları zamanlarda sığınılan bir “güvenli liman”.

Telegraph Money'e konuşan bir İngiliz fon yönetim şirketi, tanınmış bir fona altın yatırımının bir parçası olarak Bitcoin eklemeyi düşündüklerini belirtti.

Fonun araştırmasına göre Bitcoin, en iyi senaryoda iki yıl içinde 40 bin- 50 bin dolar arasında işlem görebilir. Bir Bitcoin şu anda yaklaşık 11 bin 700 dolardan alıcı buluyor.

EN FAZLA 21 MİLYON ADET BITCOIN OLACAK

Bazı yatırımcılar, Bitcoin'in altına benzer özelliklere sahip olduğunu, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) salgınının sebep olduğu ekonomik belirsizlik içinde düşük faiz ortamına bağlı olarak güçlenebileceği tahmin ediyor.

Bitcoin'in arzı da altın gibi sınırlı. Madencilikle çıkartılabilecek sadece 21 milyon adet Bitcoin mevcut ve sonuncuların 2.150 yılında elde edilebileceği belirtiliyor. 
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