Samanyolu Haber /Ekonomi / Bitcoin hırsızı hackerlere yardım eden instagram fenomeni kim? /22 Şubat 2021 12:46

Bitcoin hırsızı hackerlere yardım eden instagram fenomeni kim?

ABD Adalet Bakanlığı, 1.3 milyar dolar ve kripto para çalma girişimiyle suçladıkları üç Kuzey Koreliye yardım eden Instagram fenomeninin ismi açıkladı.

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ABD Adalet Bakanlığı, Kuzey Kore hükümeti için çalışırken banka ve finans kuruluşlarından 1.3 milyar dolar ve kripto para çalma girişimiyle suçladığı Jon Chang-hyok, Kim Il ve Park Jin-hyok'a Nijeryalı bir ismin yardım ettiğini açıkladı.

'Ray Hushpuppi' olarak da bilinen 37 yaşındaki Instagram yıldızı Ramon Olorunwa Abbas, Şubat 2019'daki girişimlerinde söz konusu üç hacker ile işbirliği yapmakla suçlandı.

Açıklamaya göre Instagram'da 2.5 milyon takipçisi olan ve genelde lüks otomobillerinin fotoğraflarını paylaşan Abbas, Kuzey Koreli hackerlarla işbirliği yaptığı hırsızlık girişimi kapsamında Kanadalı Ghaleb Alaumary ile çalıştığı aktarıldı.

Adalet Bakanlığı'nın en üst düzey isimlerinden John Demers, "Kuzey Kore'nin silah yerine klavye kullanan, nakit para yerine dijital para çalan ajanları dünyanın en önde gelen banka hırsızlarıdır" demişti.

Dubai'den ABD'ye gönderilen Abbas, yüz milyonlarca dolarlık hırsızlık suçlarından yargılanmıştı. Abbas, Temmuz 2020'de başka bir dava nedeniyle tutuklanmıştı.
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