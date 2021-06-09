Samanyolu Haber /Dünya / Bitcoin ilk kez bir ülkenin resmi para birimi oldu /09 Haziran 2021 10:34

Bitcoin ilk kez bir ülkenin resmi para birimi oldu

El Salvador Kongresi, kripto para birimi Bitcoin'in yasal hale getirilmesi için sunulan yasa tasarısını onayladı.

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Orta Amerika ülkesi El Salvador, kripto para birimi Bitcoin'i yasal hale getiren ilk ülke olarak tarihe geçti.

El Salvador'da Kongre, geçtiğimiz günlerde ülkenin Devlet Başkanı Bukele, tarafından duyurulan Bitcoin yasa tasarına onay verdi. El Salvador, kripto para birimi Bitcoin'i ulusal para birimi (yasal para birimi) olarak kabul eden ilk ülke olarak tarihe geçti.

Kongre, 62 oy ile yasa tasarısını kabul etmiş oldu. Böylece, Orta Amerika ülkesi, dünyada dijital parayı resmen kabul eden ilk ülke olma özelliğini kazandı. Ülkede ABD dolarının da yasal para birimi olarak kullanılacağı belirtildi.

Bukele sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Bitcoin kullanımının isteğe bağlı olacağını ve kullanıcılara risk getirmediğini de sözlerine ekledi.

Bukele Florida'da düzenlenen bir Bitcoin konferansında yaptığı konuşmada "Kısa vadede istihdam oluşturacak ve resmi ekonominin dışında kalan binlercesinin sisteme dahil edilmesini sağlayacak" ifadelerini kullanmıştı.
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