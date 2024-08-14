Samanyolu Haber /Ekonomi / Bitcoin kritik eşikte: Kriptoda belirsizlikler büyüyor /14 Ağustos 2024 15:21

Bitcoin kritik eşikte: Kriptoda belirsizlikler büyüyor

Bitcoin kritik eşik olan 60 bin dolar seviyesinde tutunmaya çalışıyor. Kripto piyasasında artan belirsizlikler ise Bitcoin'in kritik seviyedeki kalıcılık mücadelesini zorluyor. ABD'deki düzenleyici baskısı ve büyük miktardaki 'uyuyan' Bitcoin'in hareketi de piyasada satış eğilimini artırıyor.

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Sözcü'den Serkan Üstün'ün haberine göre kripto varlıklar, küresel piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenirken, özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikalarına ilişkin beklentiler yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

Bitcoin, faiz indirimi beklentisinin artmasıyla hareketlenmiş olsa da, ABD'deki düzenleyici belirsizlikler ve büyük miktarda 'uyuyan' Bitcoin'in harekete geçmesi nedeniyle satış baskısıyla karşı karşıya kalıyor.

Bu gelişmeler ışığında, lider kripto varlık 60 bin doların üzerinde kalıcılık sağlamaya çalışıyor,. Ancak hâlâ mart ayında ulaştığı 74 bin dolarlık zirveden oldukça uzak.

PİYASA GELİŞMELERİ İZLENİYOR

Bitcoin, ABD'de faiz indirimine yönelik beklentilerin artmasıyla ve risk duyarlılığının iyileşmesi ile bu hafta yukarı yönlü ivmelendi. Ancak kripto varlıkların ABD'deki düzenleyici görünümüne ilişkin belirsizlik ağırlık kazanınca Bitcoin de aşağı yönlü baskılandı.

CoinTR Araştırma Departmanı'nın veri sağlayıcısı Glassnode analistlerinden aktardığı nota göre, piyasanın belirsizliğine rağmen büyük cüzdan sahiplerinin birikim eğilimi gösterdiği belirtildi. Bu da satış korkusu yaşayan piyasayı bir miktar rahatlattı.

Yıllar önce çöken kripto borsası Mt. Gox'un kısa bir süre önce 2 milyar dolarlık Bitcoin transferi gerçekleştirmesi de Bitcoin'i etkileyen bir başka gelişme oldu. 2014 yılında iflas eden borsa, 2 milyar dolarlık Bitcoin'i yeni bir adrese transferi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Borsanın, 2014'teki bir saldırı sırasında müşterilerden çalınan varlıkları iade etmesi nedeniyle Bitcoin üzerindeki satış baskısının artması öngörülüyordu.

KRİPTO PİYASASINDA SON DURUM

Bu gelişmelerle birlikte Bitcoin bugün 13.30 itibariyle geçen hafta yaşanan piyasa bozgununda kaydedilen büyük kayıplarını telafi ederek yüzde 4,5 artışla 61 bin 285 dolara yükseldi.

Ancak lider kripto varlık hâlâ mart ayında ulaştığı 74 bin dolarlık zirveden oldukça uzak. Fiyat, birkaç hafta önce 50 bin doların dahi altına düşmüştü.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 5'e yakın değer kazanarak 3 bin 507 dolar seviyesine yükseldi.
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