Bitcoin kritik eşikte: Kriptoda belirsizlikler büyüyor

Bu gelişmeler ışığında, lider kripto varlık 60 bin doların üzerinde kalıcılık sağlamaya çalışıyor,. Ancak hâlâ mart ayında ulaştığı 74 bin dolarlık zirveden oldukça uzak.





Borsanın, 2014'teki bir saldırı sırasında müşterilerden çalınan varlıkları iade etmesi nedeniyle Bitcoin üzerindeki satış baskısının artması öngörülüyordu.





Sözcü'den Serkan Üstün'ün haberine göre kripto varlıklar, küresel piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenirken, özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikalarına ilişkin beklentiler yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.Bitcoin, faiz indirimi beklentisinin artmasıyla hareketlenmiş olsa da, ABD'deki düzenleyici belirsizlikler ve büyük miktarda 'uyuyan' Bitcoin'in harekete geçmesi nedeniyle satış baskısıyla karşı karşıya kalıyor.Bitcoin, ABD'de faiz indirimine yönelik beklentilerin artmasıyla ve risk duyarlılığının iyileşmesi ile bu hafta yukarı yönlü ivmelendi. Ancak kripto varlıkların ABD'deki düzenleyici görünümüne ilişkin belirsizlik ağırlık kazanınca Bitcoin de aşağı yönlü baskılandı.CoinTR Araştırma Departmanı'nın veri sağlayıcısı Glassnode analistlerinden aktardığı nota göre, piyasanın belirsizliğine rağmen büyük cüzdan sahiplerinin birikim eğilimi gösterdiği belirtildi. Bu da satış korkusu yaşayan piyasayı bir miktar rahatlattı.Yıllar önce çöken kripto borsası Mt. Gox'un kısa bir süre önce 2 milyar dolarlık Bitcoin transferi gerçekleştirmesi de Bitcoin'i etkileyen bir başka gelişme oldu. 2014 yılında iflas eden borsa, 2 milyar dolarlık Bitcoin'i yeni bir adrese transferi gerçekleştirdiğini bildirdi.Bu gelişmelerle birlikte Bitcoin bugün 13.30 itibariyle geçen hafta yaşanan piyasa bozgununda kaydedilen büyük kayıplarını telafi ederek yüzde 4,5 artışla 61 bin 285 dolara yükseldi.Ancak lider kripto varlık hâlâ mart ayında ulaştığı 74 bin dolarlık zirveden oldukça uzak. Fiyat, birkaç hafta önce 50 bin doların dahi altına düşmüştü.Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 5'e yakın değer kazanarak 3 bin 507 dolar seviyesine yükseldi.