Samanyolu Haber /Ekonomi / Bitcoin, para birimi değil /09 Şubat 2021 09:43

Bitcoin, para birimi değil

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Bitcoin gibi kripto varlıklara yeni bir düzenleme getirmeyi düşündüklerini ifade etti.

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Elektrikli otomotiv devi Tesla'nın 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın alması, kripto para biriminin fiyatını 47 bin dolar ile yeni bir zirveye taşıdı. Ancak merkez bankaları Bitcoin'in para birimi olmadığını belirtiyor. 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, BFMTV'ye verdiği mülakatta, son zamanlarda yüksek talep gören Bitcoin hakkında, "Kripto-aktifler bir para birimi değil. Oldukça spekülatif bir varlık." ifadelerini kullandı.

"PARA İLGİLİ FAALİYET DENETİME TABİ OLMALI"

Ancak bazı kripto varlıkların "paraya benzediklerini" vurgulayan Lagarde, "Özel sektör para ile ilgili bir faaliyet yürütüyorsa diğer para birimleri gibi tamamen aynı kurallara ve aynı denetim mekanizmalarına tabi olması mecburiyeti var." diye konuştu.

 
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