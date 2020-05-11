Samanyolu Haber /Ekonomi / Bitcoin sert düştü! /11 Mayıs 2020 14:45

Bitcoin sert düştü!

Piyasa değeri en yüksek kripto para Bitcoin, 12 Mayıs Salı günü yapılacak "halving" öncesinde sert düşüşle 10 bin doların altına geriledi.

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Bitstamp fiyatlarına göre 10 Mayıs'ta yüzde 10 düşen Bitcoin, 12 Mart'tan bu yana görülen en sert günlük kaybını kaydetti. 

Bitcoin son iki günde yüzde 13'ten fazla değer kaybederek, 12 Mayıs Salı günü gerçekleşecek halving öncesinde Türkiye saati ile 14:05'te 8 bin 762 dolara geriledi.

Kripto para piyasa yapıcısı GSR'den Rich Rosenblum, "Korona salgını, devam eden teşvik tedbirleri ve halving ile büyük bir ihtimalle volatilitenin mayıs boyunca arttığını göreceğiz." dedi.

DEĞER ARTIŞI RALLİSİ 446 GÜN

Pantera Capital'ın araştırmasına göre Bitcoin, tarihi olarak halvinge 459 gün kala dip seviyesini görmesinin akabinde sıçrama yapıyor. 

Halving sonrası ralliler ortalama 446 gün sürüyor.

CME Group hisse senedi araştırma ve ürün geliştirme direktörü Payal Lakhani, cuma günkü bir blog makalesinde, "Bitcoin'un üçüncü halvingi şimdiye kadar öncekilerden farklı görünüyor ve sürdürülebilir bir fiyat yükselişi olmuş gibi görünmüyor." dedi.

HALVİNG NEDİR?

"Halving/halvening" madencilerin ödüllendiriliği kripto para sayısının yüzde 50 azalması anlamına geliyor. Enflasyonu kontrol altına almak için tasarlanan bu olay ile birlikte madencilerin alacağı ödül 12 Mayıs itibarıyla yarıya inecek. 

Halving her dört yılda bir gerçekleşiyor.
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