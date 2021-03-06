Samanyolu Haber /Ekonomi / Bitcoin tarihinde bir ilk gerçekleşecek /06 Mart 2021 23:02

Bitcoin tarihinde bir ilk gerçekleşecek

Fransa'da sanal para birimi Bitcoin ilk defa açık artırmaya çıkacak. 17 Mart'ta yapılacak müzayedede bilgisayar korsanlarının çaldığı ve devlet tarafından el konulan toplam 611 Bitcoin satılacak.

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Açık artırmaya çıkarılacak Bitcoin'lerin değeri yaklaşık 30 milyon euro civarında. Açık artırmaya katılmak için gerekli olan kayıt süresi 13 Mart gece yarısı sona erecek.

Müzayedeye katılmak isteyenler kayıt sırasında bin 500 ile 10 bin euro arasında değişen bir ücret yatıracak ve transferin yapılabilmesi için bir dijital cüzdana sahip olmaları gerekecek.

1 yıl öncesine göre 10 kat daha değerli

Açık artırmadan bir gün önce sanal paranın satışı için bir taban fiyat belirlenecek. Kripto paralara olan ilginin her geçen gün arttığı bir dönemde açık artırmaya yüzden fazla katılımcının iştirak etmesi bekleniyor.

Yaklaşık bir yıl önce yapılması planlanan fakat bürokratik işlemlerden dolayı gerçekleştirilemeyen müzayedenin organizatörleri bu gecikmeden memnun. Zira bir yıl önce Bitcoin şu andaki değerinin neredeyse 10'da birine sahipti.

Fransa'da ilk defa gerçekleştirilecek Bitcoin açık artırması geçen sene ABD'de düzenlemiş, FBI'ın el koyduğu 4 bin Bitcoin satışa çıkarılmıştı.
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