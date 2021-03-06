Bitcoin tarihinde bir ilk gerçekleşecek

Açık artırmaya çıkarılacak Bitcoin'lerin değeri yaklaşık 30 milyon euro civarında. Açık artırmaya katılmak için gerekli olan kayıt süresi 13 Mart gece yarısı sona erecek.
Müzayedeye katılmak isteyenler kayıt sırasında bin 500 ile 10 bin euro arasında değişen bir ücret yatıracak ve transferin yapılabilmesi için bir dijital cüzdana sahip olmaları gerekecek.
1 yıl öncesine göre 10 kat daha değerli
Açık artırmadan bir gün önce sanal paranın satışı için bir taban fiyat belirlenecek. Kripto paralara olan ilginin her geçen gün arttığı bir dönemde açık artırmaya yüzden fazla katılımcının iştirak etmesi bekleniyor.
Yaklaşık bir yıl önce yapılması planlanan fakat bürokratik işlemlerden dolayı gerçekleştirilemeyen müzayedenin organizatörleri bu gecikmeden memnun. Zira bir yıl önce Bitcoin şu andaki değerinin neredeyse 10'da birine sahipti.
Fransa'da ilk defa gerçekleştirilecek Bitcoin açık artırması geçen sene ABD'de düzenlemiş, FBI'ın el koyduğu 4 bin Bitcoin satışa çıkarılmıştı.