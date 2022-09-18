Bitcoin tekrardan o seviyenin altına geriledi

Kripto para piyasasında yaşanan hareketlilik devam ediyor.







Özellikle son dönemde değer olarak dalgalı bir seyir izleyen Bitcoin'in tekrardan 20 bin doların altına düştüğü ifade edildi.







diken.com.tr'de yer alan habere göre Bitcoin, önceki güne göre yüzde 1,54 düşerek tekrardan 20 bin doların altına düştü. Bitcoin şu an 19 bin 800 dolar seviyesinde. Bitcoin, önceki güne göre yüzde 1,54 düşerek tekrardan 20 bin doların altına düştü. Bitcoin şu an 19 bin 800 dolar seviyesinde.

Bitcoin, bu yıl en yüksek seviyesini 28 Mart’ta 48 bin 234 dolarla görmüştü. O günden bugüne yüzde 58,9 değer kaybetti. Bitcoin, en yüksek değerini Eylül 2021’de yaklaşık 69 bin dolarla görmüştü. Bitcoin, Eylül 2021’ye göre de yüzde 71 değer kaybetti.Ethereum blokzincir ağına bağlı kripto para birimi Ether de bugünü yüzde 3,2 düşüşle 1422 dolarla kapattı.Bitcoin’in son dönemdeki düşüşüne neden olarak Ether’in üç gün önce tamamladığı ve yatırımcıların ilgi odağı olan ‘Merge’ isimli güncellemenin tamamlanmış olmasını öne sürülüyor. Yeni güncellemeyle, Ethereum blokzincirinde enerji tüketimi yüzde 99,5 azalırken işlemler daha kolay ve ucuz hale gelecek.