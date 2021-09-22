Bitcoin ve diğer kripto para birimleri neden çakıldı?

Kripto paralar neden düşüyor?





Kripto para piyasasındaki düşüşün tek sebebi Evergrande değil





Küresel kripto kaygıları





Kripto para birimleri, geçtiğimiz gün kripto piyasasında yaklaşık yarım trilyon dolar kaybın yaşanması ile sarsıntıya uğradı. Kripto para piyasasında yaşanan bu gelişmenin Çin'deki inşaat devi Evergrande'ın yaşadığı sorunların küresel ekonomiye yayılma tehlikesinden kaygı duyulduğu bir döneme denk gelmesi dikkat çekti.Euronews'in analizine göre, Dünyanın en büyük ve bilinen kripto para birimi Bitcoin pazartesi günü neredeyse yüzde 10 düşerek 40 bin dolara geriledi. Bu değer 7 Ağustos'tan bu yana Bitcoin'in en büyük gerilemesine işaret ediyor. Salı günü 43 bin dolara yükseldi, ancak 6 Eylül'de 52 bin dolara ulaştığı seviyenin epey gerisinde kaldı.Bu durumdan yalnızca Bitcoin değil birçok kripto para birimi etkilendi. Bitcoin'den sonra piyasanın ikinci en büyük para birimi olan Eteryum'a bağlı blok zincir ağına bağlı Ether'in piyasa değeri pazartesi günü yüzde 10'dan fazla kayba uğradı.Öte yandan Cardano, Solana ve Polkadot da pazartesi günü yüzde 7 ile 12 arasında değişen kayıplar yaşadı. Dogecoin CoinMarketCap'in sıralamasında yedinci sıradan 10uncu sıraya düştü.Küresel piyasalar haftaya Evergrande krizi ile başladı. Çin'in inşaat devi Evergrande'ın temerrüde düşme riskinin Çin'deki ve küresel ekonomilere yansıma olasığı elinde yüksek riskli varlık bulunanları satışa yöneltti.300 milyar dolarlık borcunu ödeyememesi halide iflas etme riskiyle karşı karşıya olan Çinli inşaat grubu Evergrande'in Hong Kong'da listelenen payı yüzde 20 düştü. Şirketin iflasının kripto para da dahil olmak üzere piyasaları alt üst etmesinden endişe ediliyor.Kripto para ve blok zincir temelli gelişme platformu ARK'nin araştırma analistlerinden Frank Downing bunun genel olarak daha riskili yatırımlara yönelen ama tam da ikna olmamamış yatırımcı davranışı olarak değerlendiriyor.Euronews Next'e konuşan Downing yatırımcıların endişelencek riskli bir durum gördükleri anda piyasayla doğrudan ilgisi olmasa bile bu davranışı gösterebildiğini belirterek bu kişilerin daha çok ikna oldukları değerlerde yatırımlarını sağlamlaştıracaklarını, bu durumda da kripto paralara çok inanmadan yakın zamanda kayanların ilk çıkanlar olacağını vurguluyor.Buna karşın piyasada görülen çalkantının büyük bir şaşkınlık yaratmadığını söyleyen Downing "Değer sınıfında yüksek dalgalanma bizim son yıllarda karşılaştığımız bir şey. Sanırım Evergrande gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde hisse senedi değerlerinde düşüşe yol açabilecek durumlar kripto piyasalarına da genellikle yansıyor" diyor.Kripto para piyasasındaki düşüşün tek sebebini Evergrande'e bağlamak mümkün değil. Son dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kripto para birimleri bazı yasal kısıtlamaların getirilmesi konuşuluyordu.Geçtiğimiz hafta Amerikan Wall Street Journal gazetesi Biden yönetiminin "hackerların dijital para birimlerini kullanarak fidye saldırısı düzenlemelerini zorlaştırmak amacıyla yaptırımlar da dahil bir dizi önlem hazırlığında" olduğunu aktarmıştı.Nitekim ABD Hazine Bakanlığı siber saldırılar için fidye aklamada rol oynadığı iddia edilen kripto para borsası SUEX'e yaptırım kararı aldığını duyurdu.Buna ek olarak Frank Downing ABD'deki düzenleyici ortamın da kripto para piyasalarını etkilediğini belirtiyor.ABD'deki en üst düzey düzenleyici kurum Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler geçenlerde SEC'in potansiyel olarak kripto paraları düzenleme görevini üstlenebileceğine dair yorumda bulundu. Gensler'in yorumunda özellikle bir çok yatırımcının ilgisini çeken bazı yeni borç mekanizmalarını hedef alması dikkat çekti.Gerilim özellikle ülkenin en büyük kripto para borsası Coinbase'le ilgili olarak doruk noktasına ulaştı. Coinbase'e karşı sert bir turum takınan SEC borç ürününü piyasaya sürülmesi halinde Coinbase'i dava etmekle tehdit etti.Coinbase pazartesi günü baskılara boyun eğdi ve borç ürünü için planlarını rafa kaldırdı.Öte yandan kripto para birimlerine dair bazı küresel sorunlar da yaşanıyor.Çin ve İran geçtiğimiz aylarda kendi ülkelerinde elektrik kesintisine yol açtığını gerekçe göstererek Bitcoin'i geçici olarak yasakladı.Ağustos ayında ise El Salvador'un kripto paraları yasal para brimi olarak kullanmaya başlamasının yarattığı beklenti ile fiyatlar yükseldi. Ancak El Salvador'un bazı teknik sorunlarla karşılaşması büyük çaplı satışlara neden oldu.Kripto paralar yeniden yükselecek mi?Finans analisti Frank Downing'ne göre bunun önündeki ilk engel Evergrande krizi. Downing'e göre bir kez Evergrande bağlantılı satışların tamamen ilgisiz nedenlerle tetiklendiği anlaşıldığında piyasaya yeniden para girecek.Ancak Evergrande ile ilgili kaygılar ortadan kalktığında yatırımcılar bu kez de ABD'deki düzenlemelerin detaylarını bilmek isteyecek.SEC ve Gary Gensler'ın yenilik karşıtı olmadığına ve yatırımcının korunmasına odaklı bir düzenleme istediklerine inandığını belirten Downing bu konuda biraz netlik oluşmaya başladığında, bazı ürünler yasaklansa ya da daha fazla düzenlemeye tabi olsa bile yatırımcılar yeniden kripto para piyasasına yönelecek.Downing'e göre "yalnızca belirsizliğin ortadan kalkması bile olumlu birşey".