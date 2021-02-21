Samanyolu Haber /Dünya / Bitcoin yatırımından, satışlardan daha fazla para kazandı /21 Şubat 2021 14:16

Bitcoin yatırımından, satışlardan daha fazla para kazandı

Geçtiğimiz yıl 721 milyon dolar net kâr elde eden Tesla, ocak ayında 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldı. Sadece bu yatırımından üç haftada 970 milyon dolar kazanç sağladı.

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Milyarder Elon Musk, Tesla Inc.'in Twitter'daki 1,5 milyar dolarlık Bitcoin yatırımını savunarak, kripto para birimini nakit paranın "daha az aptalca" bir versiyonu olarak nitelendirdi.

Musk, negatif getirili borcun neden olduğu sıfırın altındaki getirilere atıfta bulunarak, "İtibari para birimi negatif reel faize sahip olduğunda, yalnızca bir aptal başka bir yere bakmaz" dedi. Bu yorumların ardından Bitcoin tekrar yükselişe geçti.

Musk’ın yorumları bir anlamda bu yıl piyasaların karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan birini özetler durumda. Pandemiyle savaşan hükümetlerden finansal sisteme bu kadar çok para pompalanırken, yatırımcılar enflasyon konusunda giderek daha fazla endişeleniyor ve paralarını koymak için alternatif yerler arıyor.

Öte yandan, geçen yıl 12 ayda 721 milyon dolar net kâr elde eden Tesla, ocak ayında 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldı. Sadece bu yatırımından üç haftada 970 milyon dolar kazanç sağladı. Şubat ayında şu ana kadar Bitcoin yaklaşık yüzde 65 değer kazandı.

750 milyar dolarla piyasa değeri bakımından en büyük otomotiv üreticisi olan Tesla geçtiğimiz ay 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıklamıştı. Tesla CEO'su Elon Musk Twitter üzerinden sık sık Bitcoin ve Dogecoin'i destekleyen açıklamalar yaparken bu açıklamalar kripto paraların değerinin yükselmesine önemli katkıda bulundu.

Tesla, geçtiğimiz yıl 31,5 milyar dolar gelir elde ederken, net kârı 721 milyon dolar oldu. Firma eğer elindeki Bitcoin'leri tutmaya devam ediyorsa kripto para yatırımından üç haftada geçen yıl elde ettiği toplam net kârdan fazlasını elde etti.

SON BİR YILDA YÜZDE 538 YÜKSELDİ

Tesla'nın konuyla ilgili açıklamasında ortalama kaç dolardan Bitcoin aldığı belirtilmemişti. Ancak 31 Ocak itibarıyla 1,5 milyar dolarlık Bitcoin'i olduğunu kabul edersek bu Bitcoin'lerin bugünkü karşılığı 2 milyar 470 milyon dolara tekabül ediyor. Yani firma Bitcoin yatırımından sadece üç haftada 970 milyon dolar kâr elde etmiş oluyor.

Elon Musk, son yaptığı açıklamada, Tesla'nın Bitcoin yatırımını savunurken, kripto para tutmanın nakit tutmaya göre daha avantajlı olduğunu belirtti. Elon Musk, şu ana kadar haklı çıkmış görünüyor. 

Bitcoin ocak sonunda 34 bin dolardan el değiştirirken bugün 56 bin dolara yükseldi. Bitcoin şubat ayında dolar bazında yüzde 64,7 yükselirken son bir yıldaki yükselişi yüzde 538'i buldu.
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